„Swedbank“: aktyvumas Baltijos akcijų biržose krito pirmą kartą per trejus metus

Praėjusiais metais pirmą kartą per trejus metus sumažėjo investuotojų aktyvumas Baltijos akcijų biržose, rašoma „Swedbank“ pranešime spaudai. Per 2022 m. „Nasdaq Baltic“ akcijų prekybos apyvarta krito apie 30 proc. – nuo 917 mln. eurų 2021 m. iki 643 mln. eurų praėjusiais metais. Ypač silpna buvo antroji metų pusė, kai vietinių biržų apyvarta smuko apie 60 proc. Nepaisant to, per visus 2022 m. pasiekta apyvarta buvo antra didžiausia, skaičiuojant nuo 2009 m.