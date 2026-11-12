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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Sumenko „Luminor“ pelnas iki 108,1 mln. eurų

2026-11-12 10:57 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 10:57
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Trijose Baltijos šalyse veikiantis bankas „Luminor“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 108,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,9 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jis siekė 134,9 mln. eurų.

Luminor bankas. ELTA / Andrius Ufartas
GALERIJA (5)

Trijose Baltijos šalyse veikiantis bankas „Luminor“ per devynis šių metų mėnesius uždirbo 108,1 mln. eurų grynojo pelno – 19,9 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai jis siekė 134,9 mln. eurų.

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Vien trečiąjį ketvirtį bankas uždirbo 36,1 mln. eurų grynojo pelno – 16,6 proc. mažiau (43,3 mln. eurų), ketvirtadienį pranešė „Luminor“.

Banko pajamos sausį-rugsėjį siekė 415,5 mln. eurų – 2,8 proc. daugiau nei prieš metus (404,1 mln. eurų), o vien trečiąjį ketvirtį siekė 143,8 mln. eurų – 6,8 proc. daugiau (134,6 mln. eurų).

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FOTOGALERIJA. Pinigai

Anot pranešimo, pajamų augimą lėmė augusios grynosios palūkanų ir komisinių pajamos bei klientų naudojimosi banko paslaugomis apimtys.

Grynosios palūkanų pajamos trečiąjį ketvirtį augo 8,2 proc. iki 114,6 mln. eurų, o per devynis mėnesius – 2,6 proc. iki 329 mln. eurų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos vien trečiąjį ketvirtį augo 6,4 proc. iki 23,2 mln. eurų, per devynis mėnesius – 5,2 proc. iki 66,7 mln. eurų.

indeliai.lt

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