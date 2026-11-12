Sumenko „Luminor“ pelnas iki 108,1 mln. eurų

Vien trečiąjį ketvirtį bankas uždirbo 36,1 mln. eurų grynojo pelno – 16,6 proc. mažiau (43,3 mln. eurų), ketvirtadienį pranešė „Luminor“.
Banko pajamos sausį-rugsėjį siekė 415,5 mln. eurų – 2,8 proc. daugiau nei prieš metus (404,1 mln. eurų), o vien trečiąjį ketvirtį siekė 143,8 mln. eurų – 6,8 proc. daugiau (134,6 mln. eurų).
Anot pranešimo, pajamų augimą lėmė augusios grynosios palūkanų ir komisinių pajamos bei klientų naudojimosi banko paslaugomis apimtys.
Grynosios palūkanų pajamos trečiąjį ketvirtį augo 8,2 proc. iki 114,6 mln. eurų, o per devynis mėnesius – 2,6 proc. iki 329 mln. eurų. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos vien trečiąjį ketvirtį augo 6,4 proc. iki 23,2 mln. eurų, per devynis mėnesius – 5,2 proc. iki 66,7 mln. eurų.