Siūlo taikyti GPM lengvatas: štai kas galėtų susigrąžinti pinigus

Siekdama paskatinti filantropiją ir privačių lėšų pritraukimą, institucija pateikė Finansų ministerijai siūlymus dėl lengvatos modelio.
„Mūsų siūlomas pasitikėjimo kredito modelis leistų valstybei per gyventojų pajamų mokesčio grąžinimą kompensuoti dalį paaukotos sumos, todėl reali paramos kaina žmogui sumažėtų. Tikimės, kad šis žingsnis paskatins piliečius kultūros sektorių remti nuosekliai, o ne tik pasitaikius progai, ir prisidės prie mecenatystės kultūros Lietuvoje plėtojimo“, – pranešime sakė kultūros ministras Lukas Alsys.
Ministerija siūlo taikyti GPM lengvatas kultūros organizacijas remiantiems gyventojams
Pagal ministerijos siūlymą, per metus paaukojus iki 500 eurų, gyventojui per pajamų deklaravimą būtų grąžinta 50 proc. šios sumos, paramos daliai nuo 501 iki 5 tūkst. eurų būtų taikomas 30 proc. grąžinimas, o sumai, viršijančiai 5 tūkst. eurų, – 20 proc.
Lengvata galiotų tik neatlygintinai paramai ir nebūtų taikoma mokėjimams už prekes ar paslaugas.
Siekiant suvaldyti poveikį valstybės biudžetui, siūloma nustatyti maksimalią 5 mln. eurų per metus negautų GPM pajamų ribą. Ministerijos skaičiavimais, tai galėtų kasmet sugeneruoti apie 12–15 mln. eurų privačios paramos kultūrai, o vienas negauto mokesčio euras pritrauktų iki 3 eurų privačių lėšų.
Sistemos administravimui būtų naudojama esama Valstybinės mokesčių inspekcijos infrastruktūra.
Šiuo metu siūlomo modelio detalės derinamos su Finansų ministerija. Suderinus siūlymus, projektas būtų pristatytas visuomenei, o reikalingos teisės aktų pataisos teikiamos Vyriausybei ir, jai pritarus, Seimui.