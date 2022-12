Silpnėjanti prekyba: Lietuvos eksportas spalį sumažėjo 4,7 proc., importas – 3,7 proc.

Tuo metu importas siekė 5,06 mlrd. eurų – atitinkamai 3,7 proc. mažiau ir 42,6 proc. daugiau. Užsienio prekybos deficitas siekė 850,1 mln. eurų.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas spalį siekė 2,43 mlrd. eurų – per mėnesį jis sumažėjo 4,7 proc., o be mineralinių produktų – 8,9 proc. Per metus jis augo atitinkamai 20,1 proc. ir 11,6 procento.

Šiemet sausį-spalį, palyginti su tuo pačiu laiku pernai, šalies eksportas padidėjo 32,4 proc. iki 36,825 mlrd. eurų, importas – 44,4 proc. iki 43,715 mlrd. eurų, užsienio prekybos deficitas siekė 6,89 mlrd. eurų.

Lietuviškos kilmės prekių eksportas per 10 mėnesių padidėjo 30,9 procento iki 32,619 mlrd. eurų.

Lietuva šiemet daugiausia eksportavo į Latviją (13,1 proc.), Lenkiją (9 proc.), Vokietiją (7,9 proc.), Rusiją (6,8 proc.), o importavo iš Lenkijos (11,3 proc.), Vokietijos (11,2 proc.), JAV (8,1 proc.), Latvijos (7,3 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,7 proc.), Lenkiją (9,1 proc.), Latviją (8,6 proc.), JAV (7,9 proc.), Nyderlandus (7,4 proc.).

Lietuva daugiausia šiemet eksportavo mineralinių produktų (18,2 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,6 proc.), mašinų, elektros įrangos (11 proc.). Daugiausia importavo – mineralinių produktų (29,7 proc.), mašinų ir elektros įrangos (14,3 proc.), chemijos prekių (11,3 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (19,5 proc.), pramonės dirbinių (11,6 proc.), chemijos prekių (11 proc.), maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo pakaitalų (8,1 proc.).