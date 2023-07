Šiaulių banko grupės pelnas pirmąjį pusmetį augo 47 proc. iki 43,3 mln. eurų

Vien antrąjį ketvirtį pelnas siekė 24,1 mln. eurų – 34 proc. daugiau nei prieš metus (18,1 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bankas.

Grupės grynosios palūkanų pajamos per metus išaugo 60 proc. iki 75,5 mln. eurų, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 6 proc. ir siekė 9,6 mln. eurų.

„Palankios palūkanų normos skatina gyventojus rinktis terminuotuosius indėlius bei aktyviau ieškoti taupymo ir investavimų sprendimų. Siekiame išlaikyti įgytą tempą ir planuojame, kad artimiausiu metu daugiausiai dėmesio skirsime banko strategijos peržiūrai bei sandorio su INVL įgyvendinimui“, – pranešime sakė Šiaulių banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.

Per pirmą šių metų pusmetį bankas pasirašė virš 740 mln. eurų vertės naujų kreditavimo sutarčių, jo paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 4 proc., o per pusmetį – 6 proc. ir pasiekė 2,8 mlrd. eurų.

REKLAMA

REKLAMA

Gyventojams per pusmetį suteikta 96 mln. eurų būsto paskolų – 21 proc. mažiau nei 2022-ųjų pirmą pusmetį, o bendras jų portfelis pasiekė 732 mln. eurų.

REKLAMA

Verslui šiemet išduota 438 mln. eurų paskolų, arba 15 proc. daugiau nei prieš metus, bendra jų vertė siekia 1,45 mlrd. eurų.

Vartojimo kreditų šiemet suteikta už 112 mln. eurų – 24 proc. daugiau nei prieš metus, jų portfelis siekia 269 mln. eurų.

Klientų terminuotų indėlių portfelis per pusmetį padidėjo daugiau nei 30 proc. iki 1,22 mlrd. eurų. Bendras klientų indėlių portfelis banke siekia beveik 2,9 mlrd. eurų.

Pernai 63,6 mln. eurų uždirbusi Šiaulių banko grupė akcininkams šiemet išmokės beveik 16 mln. eurų dividendų, arba 2,65 cento vienai 29 centų nominalios vertės akcijai.

Klientų saugumo investicijų vertė banke per šešis mėnesius išaugo beveik dvigubai ir viršijo 1,7 mlrd. eurų. Per pusmetį banko akcininkų skaičius padidėjo 1,2 tūkst. iki beveik 20 tūkst.