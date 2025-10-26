Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas svarstys, ar ILTE galėtų stiprinti įstatinį kapitalą lėšomis, atgautomis iš investicijų

2025-10-26 17:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 17:15

Seimas antradienį pritarė finansų ministro Kristupo Vaitiekūno pateiktam Biudžeto sandaros įstatymo pakeitimo projektui, kuris leistų papildomai stiprinti nacionalinio plėtros banko ILTE įstatinį kapitalą.

ILTE. ELTA / Andrius Ufartas

0

Projektu siekiama, kad finansų įstaigai grįžusios lėšos iš įgyvendinamų skatinamųjų priemonių – įskaitant nepanaudotas garantijoms skirtas lėšas, pelną ir kitas pajamas iš investicijų – galėtų būti naudojamos ILTE įstatiniam kapitalui didinti, jei Vyriausybė taip nuspręstų.

Po pateikimo už šį projektą balsavo 96 parlamentarai ir nė vienas nebuvo prieš, 17 nusprendė susilaikyti.

Šiuo metu Biudžeto sandaros įstatyme yra numatyta, kad tokios lėšos, kaip kitos valstybės ar savivaldybių biudžete asignuotos, bet nepanaudotos lėšos, pasibaigus einamiesiems metams, ne vėliau kaip iki sausio 10 d. privalo būti grąžinamos į valstybės arba savivaldybės iždo sąskaitą.

ELTA primena, kad Vyriausybė, vedama Finansų ministerijos, siekia aiškiai reglamentuoti ir stiprinti nacionalinio plėtros banko ILTE veiklą.

Parlamentas praėjusią savaitę pritarė leisti finansų įstaigai laikinai investuoti laisvas lėšas, taip pat nebemokėti dividendų ir kaupti finansinį rezervą, stiprindama nuosavą kapitalą.

Dar anksčiau, liepos mėnesį, Vyriausybė taip pat pritarė Finansų ministerijos siūlymui stiprinti ILTE, jos įstatinį kapitalą padidinant 150 mln. eurų (per tris metus po 50 mln. eurų), iki 350 mln. eurų.

Investavus 150 mln. eurų valstybinio kapitalo, ne mažiau kaip 850 mln. eurų ILTE turės pritraukti iš privačių investuotojų.

Nacionalinio plėtros banko statusą anksčiau buvusiai nacionalinei plėtros įstaigai ILTE suteikė praėjusios kadencijos Seimas, pritaręs tuometės Vyriausybės siūlymui.

Planuojama, kad iki 2030 m. ILTE finansuos valstybei strategiškai svarbius projektus, kurių bendra vertė sieks 1 mlrd. eurų. Šie pokyčiai padės skatinti verslo plėtrą ir kurti palankesnes investicines galimybes.

indeliai.lt

