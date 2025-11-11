 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Seimas nesutiko metams atidėti cukraus mokesčio įsigaliojimo

2025-11-11 17:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 17:28

Seimas nesutiko iki 2027-ųjų sausio atidėti nuo kitų metų įsigaliosiančio vadinamojo cukraus mokesčio. 

Cukraus mokestis (tv3.lt koliažas)

Seimas nesutiko iki 2027-ųjų sausio atidėti nuo kitų metų įsigaliosiančio vadinamojo cukraus mokesčio. 

REKLAMA
0

Ši Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščionių šeimų sąjungos frakcijos nario  Rimo Jono Jankūno iniciatyva parlamento salėje nesulaukė pritarimo po pateikimo ir buvo atmesta. 

Už jo pateiktas Akcizų įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 17 Seimo narių, prieš buvo 34, susilaikė 24 tautos atstovai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak R. J. Jankūno, jei įvedus akcizą cukrus būtų pakeistas saldikliais, tai būtų pavojingiau žmonių sveikatai. 

REKLAMA
REKLAMA

„Teikiu projektą remdamasis ne ekonominiais, o sveikatos argumentais“, – antradienį Seimui pateikdamas projektą sakė R. J. Jankūnas.

REKLAMA

Atidėjus įstatymo įsigaliojimą, Sveikatos apsaugos ministerija, anot R. J. Jankūno, galėtų pasiūlyti gyventojų  sveikatai mažiau žalingą saldintų gėrimų apmokestinimo akcizais mechanizmą.

Pasak parlamentaro, 2022 m. atlikti tyrimai, kuriose dalyvavo beveik 4 mln. žmonių, parodė ryšį tarp dirbtinių saldiklių vartojimo ir mirties rizikos. 

„Dirbtinius saldiklius vartojusių asmenų mirties rizika buvo 13 proc. didesnė. Be to, jų vartojimas galėjo padidinti vėžio riziką Europoje“, – sako R. J. Jankūnas. 

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad birželio mėnesį Seimas pritarė siūlymui nuo 2026-ųjų įvesti akcizą saldiesiems gėrimams.

Akcizas, priklausomai nuo cukraus kiekio, bus taikomas nealkoholiniams saldintiems gėrimams, kuriuose yra daugiau nei 2,5 gramai pridėtinių cukrų (100 ml gėrimo). Mokestis bus taikomas tokių gėrimų paruošimui naudojamiems koncentratams.

Nuo akcizo bus atleidžiami maisto produktų gamybai skirti saldinti gėrimai, viešojo maitinimo įstaigose pagaminti nefasuoti, taip pat farmacijos produktų, medicinos priemonių, maisto papildų, kūdikių mišinių gamybai skirti saldinti gėrimai.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų