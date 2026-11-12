Savaitgalį „Maximose“ – 50 proc. nuolaida ne maisto prekėms: pasiruošimas Kalėdoms prasideda jau dabar

Lapkričio 13–15 dienomis „Maximoje“ bus galima dvigubai pigiau su „Ačiū“ kortele įsigyti šventinių dekoracijų, dovanų pakavimo priemonių. 50 proc. nuolaida perkant dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių taikoma:
- Kalėdų dekoracijoms, dovanų pakavimo priemonėms;
- žaislams (išskyrus konstruktoriams LEGO, jiems suteikiama nuolaida – 30 proc.);
- kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms;
- maisto ruošimo, serviravimo indams ir įrankiams, tekstilei;
- buitinei chemijai ir technikai;
- tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir servetėlėms;
- gyvūnų prekėms;
- ir daugeliui kitų prekių.
„Lapkritį vykstančias „Didžiųjų nuolaidų dienas“ drąsiai galima pervadinti į didžiosiomis pasiruošimo artėjančioms šventėms dienomis. Mat pirkėjų krepšelius, kuriuose įprastai daugiau nugula įvairūs kosmetikos ir asmens higienos produktai ar buitinė chemija, namų apyvokos ar gyvūnų prekės, papildo ir šventėms praverčiantis asortimentas. Pavyzdžiui, per šias „Didžiųjų nuolaidų dienas“ žaislų būna įsigyjama 4,5 karto daugiau nei įprastą savaitgalį, proginės atributikos ar dovanų pakavimo priemonių – 9,7 karto, taip pat indų ar vazų – 5,1 karto“, – sako „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.
Ji taip pat priduria, kad savaitgalį vyksiančios „Didžiosios nuolaidų dienos“ pirkėjams yra dar vienas būdas sutaupyti pradedant ruoštis Kalėdoms, mat šiemet „Maxima“ pristatydama šventinį asortimentą jau išsyk užtikrino pažadą, kad tai padaryti galima itin geromis kainomis.
Taigi šventėms pasiruošti pigiau galima įsigyjant įvairiausių prekių – nuo dovanų pakavimo priemonių, kalėdinių žaisliukų puošti eglei, šventinių dekoracijų namams, dirbtinių eglučių ar žaislų iki įvairiausių tekstilės, indų ir maisto ruošimo priemonių.
„Neabejojame, kad „Didžiųjų nuolaidų dienos“ išties taps dar viena galimybe „Maximos“ pirkėjams šventėms pasiruošti pigiau, įsigyjant įvairių ne maisto prekių, tinkančių dovanoms ar namų puošybai, ir anksčiau, ir, svarbiausia, reikšmingai sutaupant“, – sako „Maximos“ atstovė.
50 proc. nuolaida ne maisto prekėms suteikiama su „Ačiū“ kortele
Primenama, kad kitaip nei buvo įprasta praėjusiais metais, dabar norint pasinaudoti 50 proc. nuolaida svarbu krepšelyje turėti ne tik dvi ar daugiau, skirtingų arba vienodų prekių, bet ir atsiskaitant perbraukti „Ačiū“ kortelę.
„Ačiū“ kortele galima lengvai pasirūpinti nemokamai parsisiuntus išmanią „Maximos“ programėlę telefone arba bet kurioje tinklo parduotuvėje už 0,99 Eur, aktyvuojant ją vietoje ar internete. Jei turima fizinė kortelė nusidėvėjo ar nebeveikia – ją galite pakeisti į naują už 0,01 Eur.
Naudojantis fizine kortele, užtenka ją perbraukti arba nuskenuoti, o jei „Ačiū“ kortelė yra virtuali – kasoje reikia nuskenuoti esantį QR kodą ir 50 proc. nuolaida įsigyjamoms ne maisto prekėms bus suteikta. Naudotis „Ačiū“ kortele vertinga ir dėl kitų naudų – su ja galite naudotis „Ačiū“ akcinio leidinio pasiūlymais, taip pat kaupiasi lojalumo taškai, vadinamieji „Maximos“ pinigai, kuriuos vėliau galima panaudoti atsiskaitant už prekes ir taip sutaupyti dar daugiau.
Taip pat, norint pasinaudoti 50 proc. nuolaidomis nebūtina vykti į didelio formato „Maximos“ parduotuves. Mažesnėse vieno ar dviejų X parduotuvėse taip pat galima rasti įvairiems poreikiams skirtų prekių – nuo buitinės chemijos, popieriaus gaminių, asmeninės higienos, kosmetikos priemonių iki daugelio kitų prekių, kurioms tinka pasiruošti Kalėdoms.
Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia: https://www.maxima.lt/dnd.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.