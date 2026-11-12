Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Savaitgalį „Maximose“ – 50 proc. nuolaida ne maisto prekėms: pasiruošimas Kalėdoms prasideda jau dabar

REKLAMA / 2026-11-12 17:13 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse visą savaitgalį – nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro – šurmuliuos pirkėjų itin pamėgtos ir laukiamos „Didžiųjų nuolaidų dienos“. Jų metu, įsigijus dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių su „Ačiū“ kortele, joms bus suteikta 50 proc. nuolaida. Kartu su šį savaitgalį vykstančiomis „Didžiųjų nuolaidų dienomis“ įsibėgėja ir šventinių dekoracijų, dovanų bei žaislų ir kitų įvairiausių ne maisto prekių šventėms pirkimas – lai pasiruošimas Kalėdoms prasideda jau dabar!

Maxima

Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ parduotuvėse visą savaitgalį – nuo penktadienio iki sekmadienio vakaro – šurmuliuos pirkėjų itin pamėgtos ir laukiamos „Didžiųjų nuolaidų dienos“. Jų metu, įsigijus dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių su „Ačiū“ kortele, joms bus suteikta 50 proc. nuolaida. Kartu su šį savaitgalį vykstančiomis „Didžiųjų nuolaidų dienomis“ įsibėgėja ir šventinių dekoracijų, dovanų bei žaislų ir kitų įvairiausių ne maisto prekių šventėms pirkimas – lai pasiruošimas Kalėdoms prasideda jau dabar!

REKLAMA
1
REKLAMA
REKLAMA

Lapkričio 13–15 dienomis „Maximoje“ bus galima dvigubai pigiau su „Ačiū“ kortele įsigyti šventinių dekoracijų, dovanų pakavimo priemonių. 50 proc. nuolaida perkant dvi ar daugiau skirtingų arba vienodų ne maisto prekių taikoma:

REKLAMA
  • Kalėdų dekoracijoms, dovanų pakavimo priemonėms;
  • žaislams (išskyrus konstruktoriams LEGO, jiems suteikiama nuolaida – 30 proc.); 
  • kosmetikai ir burnos priežiūros priemonėms;
  • maisto ruošimo, serviravimo indams ir įrankiams, tekstilei;
  • buitinei chemijai ir technikai;
  • tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir servetėlėms;
  • gyvūnų prekėms;
  • ir daugeliui kitų prekių.

„Lapkritį vykstančias „Didžiųjų nuolaidų dienas“ drąsiai galima pervadinti į didžiosiomis pasiruošimo artėjančioms šventėms dienomis. Mat pirkėjų krepšelius, kuriuose įprastai daugiau nugula įvairūs kosmetikos ir asmens higienos produktai ar buitinė chemija, namų apyvokos ar gyvūnų prekės, papildo ir šventėms praverčiantis asortimentas. Pavyzdžiui, per šias „Didžiųjų nuolaidų dienas“ žaislų būna įsigyjama 4,5 karto daugiau nei įprastą savaitgalį, proginės atributikos ar dovanų pakavimo priemonių – 9,7 karto, taip pat indų ar vazų – 5,1 karto“, – sako „Maximos“ ryšių su žiniasklaida vadovė Ernesta Vareikytė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat priduria, kad savaitgalį vyksiančios „Didžiosios nuolaidų dienos“ pirkėjams yra dar vienas būdas sutaupyti pradedant ruoštis Kalėdoms, mat šiemet „Maxima“ pristatydama šventinį asortimentą jau išsyk užtikrino pažadą, kad tai padaryti galima itin geromis kainomis. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Taigi šventėms pasiruošti pigiau galima įsigyjant įvairiausių prekių – nuo dovanų pakavimo priemonių, kalėdinių žaisliukų puošti eglei, šventinių dekoracijų namams, dirbtinių eglučių ar žaislų iki įvairiausių tekstilės, indų ir maisto ruošimo priemonių. 

REKLAMA

„Neabejojame, kad „Didžiųjų nuolaidų dienos“ išties taps dar viena galimybe „Maximos“ pirkėjams šventėms pasiruošti pigiau, įsigyjant įvairių ne maisto prekių, tinkančių dovanoms ar namų puošybai, ir anksčiau, ir, svarbiausia, reikšmingai sutaupant“, – sako „Maximos“ atstovė.

REKLAMA

50 proc. nuolaida ne maisto prekėms suteikiama su „Ačiū“ kortele

Primenama, kad kitaip nei buvo įprasta praėjusiais metais, dabar norint pasinaudoti 50 proc. nuolaida svarbu krepšelyje turėti ne tik dvi ar daugiau, skirtingų arba vienodų prekių, bet ir atsiskaitant perbraukti „Ačiū“ kortelę. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ačiū“ kortele galima lengvai pasirūpinti nemokamai parsisiuntus išmanią „Maximos“ programėlę telefone arba bet kurioje tinklo parduotuvėje už 0,99 Eur, aktyvuojant ją vietoje ar internete. Jei turima fizinė kortelė nusidėvėjo ar nebeveikia – ją galite pakeisti į naują už 0,01 Eur.

REKLAMA

Naudojantis fizine kortele, užtenka ją perbraukti arba nuskenuoti, o jei „Ačiū“ kortelė yra virtuali – kasoje reikia nuskenuoti esantį QR kodą ir 50 proc. nuolaida įsigyjamoms ne maisto prekėms bus suteikta. Naudotis „Ačiū“ kortele vertinga ir dėl kitų naudų – su ja galite naudotis „Ačiū“ akcinio leidinio pasiūlymais, taip pat kaupiasi lojalumo taškai, vadinamieji „Maximos“ pinigai, kuriuos vėliau galima panaudoti atsiskaitant už prekes ir taip sutaupyti dar daugiau.

REKLAMA

Taip pat, norint pasinaudoti 50 proc. nuolaidomis nebūtina vykti į didelio formato „Maximos“ parduotuves.  Mažesnėse vieno ar dviejų X parduotuvėse taip pat galima rasti įvairiems poreikiams skirtų prekių – nuo buitinės chemijos, popieriaus gaminių, asmeninės higienos, kosmetikos priemonių iki daugelio kitų prekių, kurioms tinka pasiruošti Kalėdoms. 

Daugiau apie „Didžiųjų nuolaidų dienas“ ir sąlygas rasite čia: https://www.maxima.lt/dnd.

Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.

Gairės:
maxima

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
maxima
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų