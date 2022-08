Saudo Arabijos naftos eksportas liepą – rekordinis per dvejus metus

Birželį Persijos įlankos karalystė vidutiniškai per parą eksportavo 6,6 mln. barelių „juodojo aukso“, o tai reiškia, kad jo pasiūlą tarptautinei rinkai per mėnesį padidino 13,6 procento.

Anot „Bloomberg“, liepą naftos tiekimas iš Saudo Arabijos į Kiniją – pagrindinę rinką – išaugo iki 1,65 mln. barelių per parą, o siuntos į Indiją pirmąkart nuo 2020 metų balandžio viršijo 1 mln. barelių per parą.

Tuo tarpu eksportas į Japoniją per mėnesį sumenko 18 proc. iki 903 tūkst. barelių per parą, į JAV - 11 proc. iki 371 tūkst. barelių per parą.

Saudo Arabija turi bene didžiausius naftos išteklius pasaulyje, laikoma OPEC valstybių narių lydere.