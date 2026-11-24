„Insmed“ akcininkai gaus po 175 JAV dolerius už akciją. „Sanofi“ tikisi, kad iki 2028 m. pabaigos sandoris padidins jos pelną vienai akcijai.
„Sanofi“ skuba papildyti kuriamų vaistų portfelį prieš pasirodant generinėms jos vaisto „Dupixent“ versijoms. Šis vaistas vartojamas, be kita ko, egzemai ir astmai gydyti.
Pagrindiniai „Insmed“ vaistai ir jų pardavimai
Du pagrindiniai „Insmed“ vaistai yra bronchektazei gydyti skirtas „Brinsupri“ ir „Arikayce“, skirtas plaučių ligai, kurią sukelia Mycobacterium avium kompleksas (MAC), gydyti.
Nuo pasirodymo rinkoje 2025 m. rugpjūtį iki šių metų rugsėjo 30 d. iš „Brinsupri“ pardavimų gauta 1,1 mlrd. JAV dolerių pajamų, pranešė bendrovės. „Arikayce“ pardavimai 2025 m. siekė 434 mln. JAV dolerių, 19 proc. daugiau nei ankstesniais metais.
„Šis įsigijimas yra svarbus strateginis žingsnis, kuris leis gerokai paspartinti augimą vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu bei sustiprinti ankstyvosios ir vidurinės kūrimo stadijos produktų portfelį“, – pranešime sakė „Sanofi“ generalinė direktorė Belen Garijo.
„Insmed“ vadovas Will Lewis pranešime nurodė, kad „Sanofi“ investicijos paspartins bendrovės produktų pardavimų plėtrą ir trečiosios fazės klinikinių tyrimų programą. Pasak jo, jų bendras didžiausių pardavimų potencialas siekia kelis milijardus dolerių.
„Sanofi“ nurodė, kad įsigijimą finansuos turimomis grynosiomis lėšomis ir skolintais pinigais. Išsamesnių finansavimo duomenų bendrovė nepateikė.