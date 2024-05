„Ryanair“ nuo rudens iš Kauno skraidins į Belfastą Šiaurės Airijoje

Lietuvos oro uostai (LTOU), remdamiesi „Ryanair“ oficialios svetainės informacija, antradienį pranešė, kad tarp Kauno ir Belfasto nuo šių metų spalio pabaigos iki 2025 metų kovo pabaigos numatyti du savaitiniai skrydžiai – trečiadieniais ir sekmadieniais.

„Šis naujas maršrutas bus itin patogus ir svarbus Šiaurės Airijoje gyvenančiai lietuvių bendruomenei“, – pranešime teigė LTOU.

Iš Kauno tiesioginiais skrydžiais šį vasaros sezoną taip pat galima pasiekti Londoną, Stokholmą, Madridą, kitus Italijos, Ispanijos, JK bei kitus Europos miestus.

Be to, nuo spalio pabaigos planuojama atnaujinti skrydžius tarp Vilniaus ir Tel Avivo (Izraelio), anksčiau nutrauktus dėl karinių veiksmų regione, jie turėtų vykti dukart per savaitę.