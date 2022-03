Rusija rado kuo pakeisti „McDonald's“: susipažinkite su „Dėde Vania“

Praėjusią savaitę užregistruotas prekės ženklas „Dėdė Vania“, kuriuo pavadinti restoranai turėtų pakeisti „McDonald‘s“ užkandines. Atskleistas ir naujasis tinklo logotipas, kuris yra itin panašus į amerikiečių įmonės logotipą.

„Dėdės Vanios“ logotipe matome stilizuotą kirilicos raidę „V“. Socialinių tinklų vartotojai greitai atkreipė dėmesį į logotipo panašumą su „McDonald‘s“.

Since the Chicago-based fast-food giant shuttered its nearly 850 stores in Russia last week amid the war in Ukraine, fears have circulated that Russian parties might try to infringe on McDonald’s trademark.



It's happening.



Say hello to "Uncle Vanya's" https://t.co/HhQSRZzI9V