TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Rugsėjį pabrango elektra: įvardijo, kas tai lėmė

2025-10-10 09:24 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 09:24

Rugsėjo mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su rugpjūčiu, Lietuvoje augo 5 proc. ir siekė 84,01 euro už megavatvalandę (MWh), praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva". 

Elektros tiekėjai BNS Foto

Rugsėjo mėnesį vidutinė didmeninė elektros kaina, palyginti su rugpjūčiu, Lietuvoje augo 5 proc. ir siekė 84,01 euro už megavatvalandę (MWh), praneša energetikos bendrovė „Elektrum Lietuva“. 

0

Tuo metu Latvijoje elektros kaina buvo 84,16 euro už MWh, o Estijoje –  81,12 euro. 

„Rugsėjį kainų pokyčius Baltijos šalyse lėmė sumažėjusi saulės jėgainių gamyba, padidėjęs elektros suvartojimas, išaugusi vėjo elektrinių gamyba ir mėnesio pabaigoje įjungta Estijos ir Suomijos „EstLink 1“ jungtis“, – pranešime teigia „Elektrum Lietuva“ vadovė Neringa Petrauskienė. 

Bendrovės duomenimis, valandinės elektros kainos rugsėjį Baltijos šalyse svyravo nuo -2,72 iki 386,48 euro už MWh. 

Taip pat praėjusį mėnesį visose trijose šalyse elektros energijos vartojimas, palyginti rugpjūčiu, augo 2 proc. ir siekė 2 012 gigavatvalandžių (GWh). Skaičiuojama, kad Lietuvoje elektros buvo suvartota 4 proc. daugiau – iš viso 896 GWh. 

Latvijoje elektros energijos poreikis buvo bene 1 proc. didesnis nei paskutinį šių metų vasaros mėnesį ir siekė 520 GWh, o Estijoje taip pat 1 proc. vartojimas sumažėjo iki 596 GWh. 

Tuo metu gamyba Baltijos šalyse bendrai smuko 2 proc., palyginti su praėjusiu mėnesiu, ir siekė 1 265 GWh. Anot „Elektrum Lietuva“, rugsėjį Lietuvoje buvo pagaminta 3 proc. daugiau elektros nei rugpjūtį, Estijoje gamybos apimtys augo 24 proc., o Latvijoje – sumažėjo 26 proc.

Praėjusį mėnesį Baltijos šalys bendrai pasigamino 61 proc. joms reikalingos elektros energijos. Lietuvoje šis rodiklis siekė 74 proc., Latvijoje – 49 proc., Estijoje – 53 proc., informuoja bendrovė.

