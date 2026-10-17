Rudens pradžioje maistas „Maximoje“ pigo sparčiau nei rinkoje

„Kad pirkėjams duotas pažadas kasdien užtikrinti mažas įprastas maisto prekių kainas nėra tušti žodžiai, dar kartą patvirtino naujausi kainų analizės duomenys. Šio pažado tvirtai laikomės toliau – kasdien dedame visas pastangas, kad atvykę apsipirkti į „Maximos“ parduotuves, pirkėjai būtų tikri, jog išties apsipirko pigiau, sutaupė. To siekiame įvairiausiais veiksmais – vienas pastarųjų, vasaros antroje pusėje dar labiau sumažintos įprastos atrinktų virš 500 šviežio maisto prekių kainos, kurios jau beveik tris mėnesius kasdien kainuoja kaip per akciją. Tai yra mūsų pavasarį pradėtos kainų mažinimo revoliucijos tęsinys“, – sako Giedrius Galdikas, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorius.
„Pricer.lt“ duomenimis, pigiausių maisto prekių vidutinis krepšelis rugsėjį atlikto tyrimo metu mažiausiai kainavo būtent „Maximos“ parduotuvėse – 59,70 Eur. Tai – 10,67 Eur mažiau nei šio krepšelio kainų vidurkis kitų keturių didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse.
„Rugsėjį rinkdamiesi pigiausius maisto produktus „Maximoje“, pirkėjai vidutiniškai sutaupė per 15 proc. lėšų palyginti su suma, kurią būtų išleidę kitų tinklų parduotuvėse. Nepaisant skirtingų gaunamų pajamų, tai yra reikšmingas skirtumas, kurį sutaupę „Maximos“ pirkėjai galėjo išleisti kitoms reikmėms arba atsidėti taupymui“, – sako G. Galdikas.
„Maximoje“ maistas pigo sparčiau nei rinkoje
„Pricer.lt“ analizės duomenimis, skaičiuojant kainas visų didžiųjų tinklų fizinėse ir e. parduotuvėse, pigiausių maisto produktų vidutinis krepšelis rugsėjį Lietuvoje kainavo 0,21 Eur (0,3 proc.) mažiau nei prieš metus. Tuo tarpu „Maximoje“ šių produktų krepšelis per metus atpigo 3,34 Eur (5,6 proc.).
Mažėjo ne tik pigiausių produktų kainos. Vidutinės visų maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų įprastos kainos „Maximos“ parduotuvėse rugsėjį buvo 2,3 proc. mažesnės nei prieš metus. Tuo pačiu periodu visoje rinkoje maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos sumažėjo 1,6 proc., rodo Valstybės duomenų agentūros duomenys.
„Maximos“ parduotuvėse kasdien apsilanko per 400 tūkst. pirkėjų, kurių poreikiai renkantis maisto produktus yra labai skirtingi. Todėl siekiame kasdien užtikrinti mažas kainas besirenkantiems ne tik pigiausius, bet ir žinomų prekės ženklų maisto produktus. Faktai kalba už save – „Maximos“ parduotuvėse kainos juda pirkėjui palankesne linkme nei skaičiuojant visų Lietuvos prekybos vietų vidurkį“, – pastebi G. Galdikas.
Didžiausias kainų nuosmukis „Maximoje“ užfiksuotas šviežio maisto gaminių kategorijose. Labiausiai pigo tie produktai, kuriuos daugelis pirkėjų į savo krepšelius įsideda kiekvieną dieną – tai mėsos, pieno, duonos gaminiai, vaisiai.
Pavyzdžiui, duonos gaminiai „Maximos“ parduotuvėse rugsėjį kainavo 11,2 proc. mažiau nei prieš metus, tiek pat sumažėjo ir šviežios mėsos bei paukštienos kainos. Tuo tarpu vaisiai ir uogos „Maximoje“ per metus atpigo 9,9 proc., mėsos gaminiai – 9,7 proc., kulinarijos gaminiai – 6,4 proc., pieno produktai – 5,7 proc.
Straipsnį parengė: MAXIMA LT, UAB.