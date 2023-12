Renatas Pocius: tikimės, kad didelių reguliacinių skirtumų nebebus

„Šiandien (...) esame daugiau nusileidę ant žemės ir žiūrime, ką bendrovė (ESO – BNS) realiai planuoja investuoti per artimiausius metus. (...) Mes tą prognozę atliekame pagal faktines prognozuojamas pačios bendrovės investicijas, ne pagal teorines (...), bet kiek bendrovė realiai yra pajėgi įsisavinti ir atlikti investicijas“, – ketvirtadienį Seimo Darbo partijos frakcijoje teigė R. Pocius.

„Dabar jau ateityje mes tikimės, kad tokių didžiulių skirtumų, kokie buvo per 2016–2021 metus, jų nebeturėtų būti“, – kalbėjo VERT pirmininkas.

REKLAMA

REKLAMA

Jo teigimu, 2016–2021 metais 213 mln. eurų ESO skola vartotojams susidarė, nes bendrovės investicijos tuo metu buvo prognozuojamos atsižvelgiant į jų poreikį atnaujinti nudėvėtą tinklo dalį, o ne realias galimybes.

REKLAMA

„Pats modelis tuo metu modeliavo, kad tam, kad užtikrintų vartotojams patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą, ESO per artimiausius penkerius metus turi investuoti tiek, kad šį turtą atstatytų, pakeistų jį nauju. Bet akivaizdu, kad po to pasirodė faktiškai, kad čia buvo per didelis tų pačių prognozavimų optimizmas ir pati bendrovė (...) negalėjo investuoti tiek, kiek teoriškai reikalinga“, – kalbėjo R. Pocius.

Pasak VERT Elektros skyriaus vedėjos Anastasijos Skunčikaitės, naujas faktinėmis ESO investicijomis paremtas modelis leidžia dažniau jas peržiūrėti bei taikomas 2022–2026 metais.

REKLAMA

REKLAMA

ESO paskelbė, per kiek laiko turėtų grąžinti permoką

Praėjusį penktadienį VERT oficialiai paskelbė, jog 2018–2021 metais susidariusią 160 mln. eurų permoką buitiniams vartotojams ESO turėtų grąžinti per 2,5 metų, o įmonėms – per 7,5 metų, pradedant nuo 2024 metų liepos.

VERT pirmininkas anksčiau teigė, kad už 2016–2021 metus ESO skola vartotojams iš viso siekė 213 mln. eurų, tačiau iš jų 53 mln. eurų jau yra grąžinta.

Dėl skolos grąžinimo grafiko jau vyksta vieša diskusija, jį tikimasi patvirtinti iki gruodžio pabaigos. Iki šiol ESO skolą visiems vartotojams buvo planuota grąžinti per 15 metų – iki 2036-ųjų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak A. Skunčikaitės, ESO liko grąžinti apie 156 mln. eurų, iš jų 57 mln. eurų – gyventojams.

Elektros energetikos sektoriaus auditą atlikusi Valstybės kontrolė spalį konstatavo, kad visi vartotojai bendrovei ESO 2018–2021 metais permokėjo 160 mln. eurų, arba vidutiniškai 88,8 euro. Pasak institucijos, šios permokos likučio grąžinimas iki 2036-ųjų nustatytas be aiškių kriterijų, jis kiekvieną kartą gali būti nukeltas maksimaliam laikui.

Savo ruožtu VERT skaičiuoja, jog vien buitiniai vartotojai vidutiniškai per šį laiką permokėjo vidutiniškai 30 eurų.

Teigta, jog vartotojų permoka nustatyta skaičiuojant 2018–2021 metų investicijų kainas, pritaikius 2021 metais atnaujintą LRAIC (Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų – BNS) modelį. Vis dėlto ESO tai laiko atgaline data pritaikytais metodiniais pakeitimais, tuo metu, pasak R. Pociaus, 160 mln. eurų vartotojų permoka ESO susidarė dėl su reguliuotoju nesuderintų investicijų ir neturi nieko banda su pakeista metodika.