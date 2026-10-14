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Rekonstrukcijai tarp Kauno ir Prienų – beveik 8 km kelio modernizavimas pritraukiant privačias investicijas

2026-10-14 07:25 / šaltinis: BNS
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2026-10-14 07:25
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Susisiekimo ministerija siūlo beveik 8 kilometrų kelio ruožo tarp Kauno ir Prienų rekonstrukciją įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP – angl. public private partnership) būdu – kelią iki 2030 metų suprojektuotų ir pastatytų privatus partneris, kuris dar 15 metų jį prižiūrėtų, o valstybė per šį laiką išmokėtų įdėtas investicijas.  

Atlyginimas, pinigai (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Susisiekimo ministerija siūlo beveik 8 kilometrų kelio ruožo tarp Kauno ir Prienų rekonstrukciją įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės (PPP – angl. public private partnership) būdu – kelią iki 2030 metų suprojektuotų ir pastatytų privatus partneris, kuris dar 15 metų jį prižiūrėtų, o valstybė per šį laiką išmokėtų įdėtas investicijas.  

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Tai antrasis projektas iš naujos beveik 4,4 mlrd. eurų vertės ministerijos parengtos Viešojo ir privataus sektorių partnerystės programos. Vasarį Vyriausybė jau leido statyti 60 mln. eurų vertės Zarasų aplinkkelį.

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Numatoma, kad pritarus Vyriausybei ir įgyvendinant ruožo rekonstrukciją „Via Lietuva“ su konkursą laimėjusia bendrove pasirašytų 18 metų trukmės sutartį, iš jų treji metai būtų skirti statyboms, o 15 metų – kelio priežiūrai ir atnaujinimui.

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Anot Vyriausybės nutarimo projekto, privačiam partneriui numatoma per metus vidutiniškai mokėti apie 11,8 mln. eurų (su PVM) realiaja verte, o daugiausiai – 15,5 mln. eurų. Tuo metu per visą 15 metų laikotarpį mokėjimai siektų 232,5 mln. eurų realia verte arba 315,7 mln. eurų nominalia verte.

Pasak dokumento, kelio Kaunas–Prienai–Alytus ruože nuo 11,6 iki 19,48 kilometro nustatyta dangos, kelkraščio, eismo saugumo ir kitos infrastruktūros trūkumų, susiformavusios provėžos, kurių gylis kai kur siekia 5 centimetrus.

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Ministerijos skaičiavimais, projekto socialinė nauda sieks apie 57,3 mln. eurų grynąja ir 4,04 mln. eurų – ekonomine dabartine verte.

„Socialinė-ekonominė nauda siejama su geresnėmis ir saugesnėmis eismo sąlygomis, eismo laiko sutrumpėjimu, nelaimingų atsitikimų sumažėjimu, transporto priemonių eksploatacijos sąnaudų mažėjimu, taip pat triukšmo ir oro taršos mažėjimu“, – rašoma nutarimo projekte.

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Pagal bendrovės „Via Lietuva“ parengtą projektą ruožo rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbai vyktų 2028–2030 metais, o kelio priežiūros – 2031–2045 metais.

„Via Lietuvos“ skaičiavimais, atnaujintu keliu naudotųsi apie 8,8 mln. žmonių per metus.

BNS rašė, kad ministerija parengė ir Vyriausybei teikia Viešojo ir privataus sektorių partnerystės programos projektą, pagal kurį 2027–2033 metais numatoma per tris etapus modernizuoti šalies kelius ir tiltus pritraukiant beveik 4,38 mlrd. eurų privačių investicijų, kurias vėliau, per ilgesnį laiką, padengtų valstybė.

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Pirmuoju etapu planuojama įgyvendinti Zarasų aplinkkelio bei Klaipėdos pietinio aplinkkelio projektus, rekonstruoti kelio tarp Kauno ir Alytaus ruožą, taip pat sutvarkyti 99 tiltus bei viadukus įvairiuose miestuose. Antruoju bei trečiuoju etapais numatoma tarptautinės magistralės „Via Baltica“ plėtra.

Pirmojo etapo projektams preliminariai reikėtų apie 627,9 mln. eurų investicijų, antro – 1,55 mlrd. eurų, o trečio – apie 2,2 mlrd. eurų.

Zarasų aplinkkelio statybos darbai turėtų būti pradėti 2027-ųjų pradžioje. „Via Lietuva“ jo rangovo ir privataus partnerio konkursą paskelbė liepą, jo dalyvių paraiškos dar vertinamos.

indeliai.lt

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