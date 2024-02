„Regitra“ perspėja – keičiasi tvarka: egzaminuotojai būsimus vairuotojus vertins kitaip

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad „Regitra“ parengė ir patvirtino nuo kovo 1 d. įsigaliosiantį Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašą.

Su naujais pakeitimais supažindino egzaminuotojus

„Regitra“ yra numačiusi, kad nuo kovo 1 d. egzaminuotojai kiek kitaip vertins, kaip B kategorijos vairavimo egzaminą laikantys vairuotojai perjungia pavaras.

„Tinkamas pavaros pasirinkimas nebebus vertinamas atsižvelgiant į 2300 aps./min. ribą, o vertinama tik pagal pasirinktos pavaros ir važiavimo greičio santykį. Pavyzdžiui, važiuoti 30 km/val. greičiu įjungus ne žemesnę kaip trečią pavarą ir t.t.

Kitas pavyzdys – pasirinkto važiavimo greičio vertinimas. Patikslinta, kad važiavimas lėčiau nei įprasta toje situacijoje reiškia ne tik negebėjimą pasirinkti tinkamą greitį, bet ir daugelį kitų per lėtai atliekamų veiksmų (žvalgymasis, pavarų perjungimas, stabdymas ir kt.)“ – anksčiau naujienų portalui tv3.lt vardijo „Regitros“ atstovas spaudai Lukas Vosylius.

Vairavimo egzaminas BNS Foto

Apraše patikslinta ir tai, ką turėtų daryti vairuotojai, jei kelyje pastebi gresiantį pavojų. Štai jeigu anksčiau apraše buvo sakoma, kad vairuotojams reikia „elgtis tinkamai, jei kiti eismo dalyviai daro kažką, kas gali būti pavojinga“, tai nuo kovo 1 d. automobilį vairuojantys asmenys turės „pritaikyti savo sprendimus ir veiksmus, jei kitų eismo dalyvių elgesyje atpažįstami eismo pavojaus požymiai“.

Be to, naujame apraše aiškiai įvardijama, kaip egzaminuotojai privalės vertinti būsimus vairuotojus, kai šie kelyje lenkia dviratininkus: „Atstumas iki apvažiuojamo ar lenkiamo dviratininko turi būti ne mažesnis kaip 1,5 metro.“

L. Vosylius tikino, kad su pakeitimais buvo supažindinimi egzaminuotojai, kurie vertina būsimus vairuotojus praktinių egzaminų metu, o taip pat ir vairavimo instruktoriai.

Beda pirštu į paliktas spragas dėl greičio viršijimo tolerancijos

Tačiau kalbinti vairavimo instruktoriai tąkart pasigedo „Regitros“ glaudesnio bendradarbiavimo su vairavimo mokyklų atstovais ir sako, kad ne visuomet išgirstamos jų pastabos, o kai kurie vairavimo instruktoriai iki šiol net nėra supažindinti su būsimais pakeitimais. Išsakyti pastebėjimai, pasak jų, nebuvo išgirsti ir patvirtinant naująjį aprašą.

Instruktoriai kritikavo naują pakeitimą, pagal kurį nuo kovo 1 d. būsimiems vairuotojams bus leidžiama viršyti greitį ne daugiau kaip 10 km/val., bet ne ilgiau kaip 3 sekundes. Kitaip sakant, tokiu atveju egzaminuotojas kritinės klaidos nefiksuos ir jums B kategorijos vairavimo egzamino „Regitroje“ perlaikyti nereikės.

Regitra BNS Foto

Iki šiol „Regitros“ egzaminuotojai kritinę klaidą galėjo skirti, jei būsimas vairuotojas greitį viršydavo 10 proc. ar daugiau, nei buvo leistina. Štai, jeigu mieste, kur greitis įprastai ribojamas iki 50 km/val., vairuotojas važiuodavo 5 km/val. ar grečiau, tokiu atveju vairavimo egzaminas turėtų būti perlaikomas.

Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova svarstė, kad dėl naujų pakeitimų greitį ribojantys ženklai dabar tarsi praras savo prasmę.

„Pavyzdžiui, viename iš Vilniaus rajonų – Grigiškėse – yra zona, kur leistinas greitis yra 40 km/val. Tačiau, įsigaliojus naujajai tvarkai, aš mokiniui tarsi turėsiu aiškinti, kad jeigu tu toje zonoje skrisi iki 49 km/val. ne ilgiau kaip 3 sekundes, tai esą nieko baisaus nenutiks.

Tačiau akivaizdu, kad kelio ženklai, ribojantys greitį, dėl tokio pakeitimo praras savo prasmę“, – stebėjosi O. Židovlenkova.

Vairavimo instruktorė Olga Židovlenkova (nuotr. Organizatorių)

Vairavimo instruktorė neatsistebi, kad „Regitra“, kuri bando pabrėžti, jog seka užsienio valstybėse galiojančių eismo saugumo reikalavimo keliu, dabar nusprendė vairuotojams leisti viršyti greitį.

„Nepamirškime, kad daugumoje Europos valstybių, pavyzdžiui, Skandinavijos šalyse, yra matomi teigiami saugaus vairavimo pavyzdžiai, tačiau ten galioja ir griežti reikalavimai dėl greičio viršijimo. .

Vadinasi, mes nesimokome iš geriausių, o darome atvirkščiai ir dabar vairuotojus tarsi skatinsime viršyti greitį. Tai kam tuomet tie greičio ribojimo ženklai?“ – klausė pašnekovė.

Tuo metu vairavimo instruktorius Artūras Pakėnas antrino ir sakė, kad nors greičio viršijimo atvejai yra pagrindinė avarijų priežastis Lietuvos keliuose, tačiau nuo kovo 1 d. įsigaliosiantys pakeitimai būsimiems vairuotojams leis dar labiau spausti akceleratoriaus pedalą.

„Mes žinome, kad labiausiai eismo saugumo klausimais pažengusios valstybės netoleruoja greičio virišjimo atvejų, o bauda gali būti skiriama net ir tada, kai važiuojama greičiau kaip 2 ar 3 km/val, negu yra leistina. Tačiau dabar Lietuvoje vairavimo egzamino metu vairuotojams bus galima greitį viršyti iki 10 km/val.

Vadinasi, ten, kur greitis yra ribojamas iki 40 km/val., aš mokiniams galėsiu sakyti, kad čia galite važiuoti iki 49 km/val.? Arba jeigu aš paprieštarausiu, tai tokiu atveju man pats mokinys galės sakyti, kad jam tai leidžia daryti „Regitra“. Tačiau ar „Regitra“ yra ta institucija, kuri turi teisę tai nustatyti ir leisti? Viena ranka kovojome su greičio viršytojais, o kita ranka leidžiame pažeidinėti Kelių eismo taisykles“ – nusistebėjimo neslėpė A. Pakėnas.

O. Židovlenkova taip pat nesutiko ir su šiuo metu apraše patikslinta vertinimo tvarka dėl per lėto važiavimo su automobiliu. Jos teigimu, per trumpą laikotarpį visus būsimus vairuotojus „Regitra“ tarsi verčia tapti lenktyninkais.

Žiema (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)

„Drįstu nesutikti dėl išaiškinimo, kad būsimi vairuotojai negali važiuoti lėtai. Juk Kelių eismo taisyklėse tokios nuobaudos už tai, kad važiuojate lėtai, nėra. Tad jeigu vairuotojas kelyje, kur yra kelios ar daugiau eismo juostų ta pačia kryptimi, važiuos pirma eismo juosta (dešiniausioje eismo juostoje), kodėl jam negalima važiuoti lėčiau?

Dabar susiduriame su tokia situacija, kad per 15 vairavimo pamokų mes būsimus vairuotojus turime padaryti Šumacheriais (Michaelis Schumacheris – vokiečių „Formulės–1“ lenktynininkas – aut. past.), t.y. jie iš karto privalo pradėti važiuoti greičiau“, – pastabas žarstė vairavimo instruktorė.

Naujame apraše yra teigiama, kad jei vairuotojai važiuos per lėtai, kai eismo sąlygos to nereikalauja, t.y. 10–15 km/h mažesniu, nei leistina, arba tokiu greičiu, kuris dėl per lėto judėjimo egzaminuojamojo vairuojamą transporto priemonę išskiria eismo sraute ir jį nepagrįstai stabdo, egzaminuotojas gali skirti nekritinę klaidą.

Vertinama subjektyviai ir dėl to nukenčia būsimi vairuotojai?

O. Židovlenkova taip pat atkreipė dėmesį, kad iki šiol apraše yra palikti skirtingi išaiškinimai, kuriuos egzaminuotojai gali vertinti dvejopai.

„Tikrai liko dviprasmiškų situacijų, kurias reikėtų ištaisyti. O „Regitrai“, rengiant tokius pakeitimus, vertėtų bendrauti ne tik su darbo grupės kolegomis, bet ir vairavimo mokyklomis, instruktoriais“, – sakė ji.

A. Pakėnas sutiko, kad iki šiol vairavimo egzamino metu gali atsirasti daug subjektyvių vertinimų, dėl kurių vėliau gali nukentėti ir būsimi vairuotojai.

„Pavyzdžiui, apraše yra sakoma, kad egzaminuotojas klaidą gali pažymėti tuo atveju, jeigu vairuotojas išjungia posūkio signalą per anksti. Tačiau apraše nėra tiksliai aprašyta, kada tiksliai turėtų būti įjungiamas arba išjungiamas posūkio signalas.

Tuo metu „Regitroje“ būsimi vairuotojai neretai tokių klaidų, kad posūkio signalą rodė per vėlai ar per anksti, būtent ir sulaukia. Tačiau tokiu atveju kyla natūralus klausimas, kas yra „per anksti“? Kad posūkio signalas buvo rodomas iš vakaro?“ – ironiškai klausė A. Pakėnas.

Artūras Pakėnas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Pasak vairavimo instruktoriaus, pakeitimai turėtų būti orientuoti į tai, kad nebeatsirastų vietos subjektyviems egzaminuotojų vertinimams ir dėl to nenukentėtų patys vairuotojai.

„Kiek yra įmanoma, svarbu laikytis objektyvumo kriterijų. Jeigu jų nėra, tuomet svarbu vertinti bendrą situaciją, t.y. ar mokinys važiavo nekeldamas pavojaus kitiems eismo dalyviams, nesukėlė pavojingų situacijų vairuodamas ir panašiai. Tačiau dabar egzamino metu vis dar atsiranda subjektyvių vertinimų“, – kalbėjo A. Pakėnas.

„Regitros“ atstovai sakė, kad naujasis aprašas nustato egzaminuojamojo atliekamų veiksmų vertinimo metodiką, bet ne pačią egzamino tvarką, t.y. egzamino procedūros, eiliškumas ar trukmė nesikeis.

„Aprašo pakeitimai daugiausiai apima vertinimo kriterijų ir metodų tikslinimą – vertinimo formuluotės tikslintos, siekiant, kad būtų vienodai ir aiškiai suprantamos tiek egzaminuotojų, tiek ir egzaminuojamųjų. Iš esmės jokių naujų ir papildomų gebėjimų iš vairuotojų reikalaujama nebus“, – kalbėjo L. Vosylius.

„Regitros“ duomenimis, praėjusiais metais priimta daugiau kaip 123 tūkst. teorijos ir daugiau nei 134 tūkst. praktikos egzaminų. Nors didžioji dalis jų vyko sklandžiai, tačiau nebuvo išvengta ir nemalonių situacijų.

Pavyzdžiui, buvo nustatyti 3 atvejai, kai teorijos egzaminą bandė laikyti kitas atvykęs asmuo (2022 m. – 8 atvejai), ir net 22 atvejai, kai asmuo teorijos egzaminą bandė laikyti su draudžiama įranga (2022 m. – 14 atvejų). Užfiksuota 10 (2022 m. – 9) neteisėto atlygio siūlymo „Regitros“ darbuotojams atvejų, pradėti 3 (2022 m. – 2) ikiteisminiai tyrimai.

Baudos už greičio viršijimą didės dvigubai

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Policijos departamentas, Vidaus reikalų ministerija ir Vyriausybė siūlo didinti baudas už greičio viršijimą, taip pat dažniau atimti teisę vairuoti už pakartotinį greičio viršijimą.

Be to, atsiras specialios baudos ir tiems, kurie bandys „nusipirkti“ teises arba sukčiauti per vairavimo egzaminus.

Registruotose pataisose siūloma nustatyti didesnes baudas už greičio viršijimą iki 20 km/val. (nuo 30 iki 60 eurų vietoje dabartinės baudos nuo 12 iki 30 eurų) ir už greičio viršijimą iki 30 km/val. (nuo 60 iki 120 eurų vietoje dabartinės baudos nuo 30 iki 90 eurų) dydžius.

Kartu siūloma nustatyti, kad už greičio viršijimą iki 40 km/val., kai jau buvo paskirta nuobauda už greičio viršijimą iki 40 km/val., iki 50 km/val. arba virš 50 km/val., būtų privaloma atimti teisę vairuoti nuo 10 iki 20 dienų.

Policija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Už greičio viršijimą iki 50 km/val., kai jau buvo paskirta nuobauda už greičio viršijimą iki 40 km/val., iki 50 km/val. arba virš 50 km/val., siūloma, kad būtų privaloma skirti teisės vairuoti atėmimą nuo 20 dienų iki vieno mėnesio.

„Baudų už greičio viršijimą padidinimas ir teisės vairuoti atėmimas reikštų, kad baudos labiau atitiks dabartines vairuotojų pajamas ir turėtų didesnį prevencinį poveikį, skatinantį laikytis leistino greičio apribojimų“, – įsitikinę pataisų iniciatoriai.

Sukčiaujantiems – irgi baudos

Be kita ko, ANK siūloma papildyti papildomu straipsniu, nustatančiu, kad už techninių priemonių naudojimą vairavimo egzaminų metu siekiant apgaulės būdu įgyti ar susigrąžinti teisę vairuoti transporto priemones, arba pagalbą neteisėtu būdu išlaikyti tokius egzaminus būtų skiriama bauda nuo 500 iki 800 eurų bei konfiskuojamos techninės priemonės.

Valstybės įmonėje „Regitra“ esą dažnai užfiksuojami atvejai, kai teorijos egzamino metu naudojamos garso ir (arba) vaizdo perdavimo priemonės, kurių pagalba siekiama apgaulės būdu išlaikyti egzaminą.

Už tokią veiką šiuo metu nėra taikoma nei administracinė, nei baudžiamoji atsakomybė, o pažeidėjai patiria tik sąlyginai menką sankciją – pakartotinai registruotis laikyti egzaminą galima ne anksčiau kaip po 1 metų nuo pažeidimo nustatymo dienos.

„Kadangi pavojų kelia ne tik siekiantys apgaulės būdu įgyti teisę vairuoti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones, bet ir traukinius, vidaus vandenų transporto priemones, oro transporto priemones ir kt., siūlomas straipsnis formuluojamas taip, kad būtų taikomas ne tik viešajame eisme dalyvaujančių transporto priemonių atveju“, – nurodo pataisų iniciatoriai.

Vyriausybei pritarus siūlomoms pataisoms, jos bus perduotos svarstyti Seimui. Jeigu Seimo nariai tam irgi pritartų, didesnės baudos ir kitos priemonės būtų taikomos nuo 2025 m. pradžios.