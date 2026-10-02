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„Realco“: Vilniaus pirminėje būsto rinkoje rugsėjį pasiūla rekordiškai augo, kainos stabilios

2026-10-02 12:39 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 12:39
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Rugsėjį Vilniaus pirminio būsto rinka pasipildė 594 naujais butais, o bendras pasiūlos sandėlis viršijo 6,1 tūkst. būstų ribą, rodo nekilnojamojo turto (NT) vystymo bendrovės „Realco“ duomenys.

NT, būstas (nuotr. Josvydo Elinsko)
GALERIJA (27)

Rugsėjį Vilniaus pirminio būsto rinka pasipildė 594 naujais butais, o bendras pasiūlos sandėlis viršijo 6,1 tūkst. būstų ribą, rodo nekilnojamojo turto (NT) vystymo bendrovės „Realco“ duomenys.

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„Realco“ pardavimų direktoriaus Marijono Chmieliausko teigimu, pastarųjų kelių mėnesių rezultatai rodo, kad Vilniaus pirminė būsto rinka stabilizavosi – pagrindiniai jos rodikliai svyruoja palyginti nedaug, o ryškesnių šuolių kol kas nematyti.

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„Pirmus penkis šių metų mėnesius Vilniuje buvo parduodama po 500–700 būstų, o nuo birželio pardavimai laikosi ties 400 riba. Esant tokiai pasiūlai, pirkėjai turi daugiau pasirinkimo ir erdvės derėtis, todėl rinkoje atsiranda daugiau nuolaidų, o kainų augimo galimybės tampa ribotesnės“, – pranešime cituojamas jis.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. NT, būstas

M. Chmieliauskas nurodo, kad rugsėjį pasiūla buvo didžiausia šiemet – kartu su šį mėnesį parduotais 405 būstais rinkoje iš viso buvo siūloma daugiau nei 6,5 tūkst. butų. 

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Bendrovės duomenimis, pirkėjai galėjo rinktis iš kiek daugiau nei 2 tūkst. baigtų ar vėlyvos statybos būstų, dar 3,2 tūkst. ankstyvos statybos butus rezervuoti dabartine kaina. Taip pat buvo siūlomi 852 būstai, esantys leidimo ar projektavimo stadijoje.

Pirmąjį šių metų rudens mėnesį daugiausia buvo parduota vidutinės klasės butų – iš viso 184. Tuo metu ekonominės klasės segmente parduoti 169 butai, o prestižinės – 52.

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„Turėdami didelį pasirinkimą, žmonės vis daugiau vertina ne tik kainą, bet ir būsto vietą, išplanavimą, projekto kokybę ar statybų stadiją, todėl dalis jų renkasi brangesnį, bet jų poreikius geriau atitinkantį variantą“, – nurodo M. Cmieliauskas.

Ketvirtą mėnesį iš eilės aktyviausiu sostinės rajonu išliko Pašilaičiai – rugsėjį čia parduoti 49 butai. Antroje vietoje rikiavosi Vilkpėdė, kur praėjusį mėnesį buvo parduoti 47 būstai, o trečioje vietoje – Šnipiškės su 46 parduotais butais. Taip pat nedaug atsiliko Naujamiestis ir Žirmūnai, kuriuose parduota atitinkamai 36 ir 34 būstai.

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Būstas (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
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