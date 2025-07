Rankų darbo „Su meile IKI“ tortus ruošiančioje kepykloje klientai pamatė tai, ko nesitikėjo

REKLAMA

Šviežia, kokybiška ir gaminta su meile, lyg namuose ar butikinėje kepyklėlėje – tai „Su meile IKI“ strategija, su kuria iš arčiau buvo supažindinta „Iki“ klientų valdyba. Pasak Gintarės Kitovės, „Iki“ komunikacijos vadovės, tinklo gardėsiai dažnam klientui būna viena skaniausių dienos akimirkų, todėl „Iki“ klientų valdyba pakviesta į kepyklą, kad įvertintų procesus ir pasidalintų savo įžvalgomis.

„Gausus apetitą žadinančių ką tik šviežiai pagamintų desertų pasirinkimas yra būtent tai, dėl ko į „Iki“ užsuka dažnas pirkėjas. Tai yra didelis mūsų pranašumas, kurį išlaikome ne tik su plačiu, nuolat atnaujinamu asortimentu, bet ir bekompromisiniu dėmesiu kokybei. Tačiau ne viską parodo vien tik sudėtis – lyderystę desertuose išlaikome dėl nuolatinio mūsų konditerių siekio pirkėjams pasiūlyti tai, ką galime geriausio. O tą įgyvendinti galime tik įsiklausydami į pirkėjų lūkesčius, todėl „Iki“ klientų valdybą pakvietėme į konditerijos užkulisius“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Didžiausią įspūdį paliko rankų darbas ir „Iki“ pajausta meilė

Išgirdus frazę „moderni kepykla“, daugelio vaizduotėje iškyla automatizuoti procesai ir sudėtingi įrenginiai. Todėl „Iki“ klientų valdybos nariai liko maloniai nustebę išvydę, kiek daug konditeriai visgi daro rankomis – kad būtų užtikrinta išskirtinė kokybė, mat kiekvienas gaminys kepykloje ruošiamas nuo pat pradžios iki paskutinių štrichų.

„Ne visi tai žino – reikėtų drąsiau komunikuoti apie rankų darbą, kad viskas pagaminta su žmogaus šiluma ir meile. Tai didelis privalumas“, – patarė „Iki“ klientų valdybos narė Romualda. Jai pritarė Lina, nustebusi, kad net ir širdelės formos tortą „Meilė“ konditeriai pjausto rankomis: „Nematyčiau – niekada nepatikėčiau, kad kone viskas rankomis gaminama“.

Nors kepykla – didžiausia iš trijų turimų regioninių „Iki“ kepyklų, lankytojai žavėjosi ramiu darbuotojų darbu be streso ir su didele aistra. „Supratau, kodėl gaminiai vadinasi „Su meile IKI“. Aš ją pajutau šiandien – ir aš vaikščiojau su šypsena, ir darbuotojai atrodė laimingi. Gali sakyti kiek nori „myliu, myliu“, bet jeigu tai netikra – nepajusi“, – įsitikinusi Jurgita.

Darbuotojams pagyrų negailėjo visi „Iki“ klientų valdybos nariai. Armantė džiaugėsi, kad tos geros emocijos persiduoda ir pirkėjams – „su širdimi“ gamintas tortas „Meilė“ dėl to tik dar skanesnis, o Praną apsilankymas nukėlė net į vaikystės prisiminimus.

„Visi šypsosi, bendrauja. Man buvo labai įdomu išgirsti, kaip gamina grietinėčius. Matėsi, kad pačiam darbuotojui viskas rūpi, svarbu, nuoširdžiai dalijasi savo mintimis“, – komanda žavėjosi jis.

„Iki“ netgi pakeitė nuomonę apie sveikuoliškus desertus

„Iki“ rūpinasi visais klientais, kad ir kokie mitybos įpročiai ar poreikiai būtų – tad konditerijos asortimente turi ir gaminių be laktozės, be pridėtinio cukraus. Tačiau juose tikrai netrūksta skonio, kuo galėjo įsitikinti torto be kvietinių miltų, laktozės bei pridėtinio cukraus pagrindo paragavę „Iki“ klientų valdybos nariai.

Iš datulių, saulėgrąžų ir migdolų paruoštas skanėstas išsklaidė mitus apie veganišką mitybą – „Iki“ klientų nariai gyrė skonį, žavėjosi tekstūra. Marijus pripažino, kad iki šiol retai žiūrėdavo į sveikuoliškus desertus, tačiau dabar nuomonė pasikeitė jau po pirmo kąsnio. Jam antrino ir Jonas – patiko tiek pagrindas, tiek ir jau galutinis tortas, kurį jis gyrė už puikų minkštumo ir tvirtumo balansą.

„Lietuviai – tikrai dideli smaližiai, todėl norime atliepti kuo įvairesnius jų lūkesčius. Nuolat stebiname naujais skoniais, šią vasarą jau net kelis kartus pristatėme naujų tortų ir pyragų. Siekiame, kad kiekvienas galėtų pasilepinti, todėl konditerijos skyriuje sau skanėstų ras ir atsisakę ar netoleruojantys laktozės, kvietinių miltų ar ieškantys desertų, kurie neturėtų pridėtinio cukraus“, – pažymi G. Kitovė.

„Iki“ kepykloje – ypač šviežia ir kokybiška

Kepykloje „Iki“ klientų valdybos nariai negalėjo nesižavėti ir procesų greičiu. Šiandien paruošti tortai, pyragai jau kitos dienos rytą išvežiojami į parduotuves, kad klientus pasiektų kuo šviežesni.

„Buvo netikėta, kad kepykloje visų produktų yra tik tiek, kiek reikia artimiausiems kepiniams. Jie nekaupiami – matosi, kad viskas tam, jog visada tortams būtų naudojami patys šviežiausi produktai“, – pastebėjo „Iki“ klientų valdybos narė Armantė.

Dėl to į „Iki“ kepyklas nuolat pristatomi švieži, kokybiški produktai, kuriems „Iki“ kelia aukštus reikalavimus. „Su meile IKI“ receptūrose naudojama tik tikra grietinėlė, kokybiškas sviestas, aukščiausios rūšies miltai, belgiškas šokoladas, ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai. Linos pastebėjimu, tai dar vienas argumentus, kodėl „Iki“ desertus galima net lyginti su nišinių Vilniaus kepyklėlių tortais bei pyragais.

Kurie „Su meile IKI“ skanėstai tapo klientų favoritais?

Kepykloje apsilankiusiems pirkėjams nereikėjo į gardėsius žiūrėti kaip katinui į lašinius – visi kartu jų ir degustavo, kad dar geriau pažintų kepinių įvairovę bei pasidalintų įžvalgomis.

„Pyragas su vyšnių įdaru ir grietinėle man primena tiramisu dėl savo kremiškumo, bet kartu jis ir labai lengvas – kaip ledai“, – įvertino Armantė. Jį pačiu skaniausiu įvardijo ir Anastasija, dar ir „pakrikštijusi“ desertą nauju vardu – tikra svajone.

Prano favoritais tapo naujas, tik šią vasarą pristatytas keptas sūrio tortas su vyšnių įdaru ir plikytos tešlos pyragas su braškių žele. O Marijus niekaip negalėjo pamiršti torto be kvietinių miltų ir laktozės skonio – jį net ir po gausios degustacijos išrinko visišku nugalėtoju.

Ką veikia „Iki“ klientų valdyba?

Jau antrai kadencijai suburta „Iki“ klientų valdyba – tai 10 atrinktų „Iki“ pirkėjų grupė, kuri teikia atsiliepimus, įžvalgas ir rekomendacijas apie „Iki“ produktus bei paslaugas. Siekis – visiems drauge tobulėti. „Iki“ klientų valdybos narių nuomonės bus naudingos siekiant dar labiau gerinti apsipirkimo patirtį „Iki“ klientams, suteikti naudingų pasiūlymų ir platų asortimentą.

„Iki“ klientų valdyba ne dažniau nei kas antrą mėnesį renkasi į gyvus susitikimus. Jų metu susipažįsta su „Iki“ darbais bei projektais ir teikia atsiliepimus apie juos arba siūlo kitus sprendimus, kurie užtikrintų geriausias apsipirkimo sąlygas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.