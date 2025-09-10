Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pusė smulkiųjų verslininkų dar nenaudoja išmaniųjų kasos aparatų

2025-09-10 09:34 / šaltinis: BNS
2025-09-10 09:34

Pusė smulkiųjų verslininkų vis dar nenaudoja išmaniųjų kasos aparatų, nors visas verslas juos turėjo turėti nuo gegužės, skelbia LRT radijas.

Turgus, turguje, pirkėjai, pensininkai, vasara, praeiviai (ELTA / Dainius Labutis)

Pusė smulkiųjų verslininkų vis dar nenaudoja išmaniųjų kasos aparatų, nors visas verslas juos turėjo turėti nuo gegužės, skelbia LRT radijas.

1

Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI), duomenis iš naujų aparatų jau teikia beveik pusė smulkiųjų verslo atstovų – 13 tūkst. mokėtojų iš 17 tūkst. kasos aparatų. Duomenų vis dar laukiama iš 14,7 tūkst. tokių verslininkų.

Anot LRT, smulkieji verslininkai teigia turintys gerai veikiančius kasos aparatus, tiesiog jie neperduoda informacijos VMI. Kai kurie nepraranda vilties, kad išmaniųjų aparatų apskritai nereikės.

Stambieji verslai išmaniuosius kasos aparatus naudoja nuo 2023-ųjų. Prekybos tinko „Norfa“ savininkas Dainius Dundulis teigė neįsivaizduojantis, kaip kitaip reikėtų valdyti verslą. Jo vertinimu, dalis smulkiųjų, tikėtina, neapskaito visų prekių ir nesumoka tiek mokesčių, kiek turėtų.

VMI skelbia, kad per dieną gauna 106 mln. kvitų duomenis iš 50,3 tūkst. kasos aparatų.

