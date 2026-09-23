Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Prieš artėjantį šildymo sezoną – skubus perspėjimas: mokėsime daugiau

2026-09-23 14:35 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-23 14:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį. 

Įspėja lietuvius ruoštis: štai kiek brangs šildymas (tv3.lt koliažas)
GALERIJA (5)

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) prognozuoja, kad šiluma artėjantį šildymo sezoną kainuos maždaug 13–25 proc. brangiau nei praėjusį. 

REKLAMA
2

Energetikos viceministro teigimu, siekiama, kad galutinė šilumos kaina nedidėtų labiau nei 20 procentų.

VERT narys Matas Taparauskas sako, kad tiksli šilumos kilovatvalandės (kWh) kaina priklausys nuo biokuro ir gamtinių dujų kainų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Turime išskyrę tris scenarijus, juos lyginame su praėjusiu sezonu“, – trečiadienį Seimo Energetikos ir darnios plėtros komitetui pristatydamas prognozę teigė M. Taparauskas.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

„Aiškiai suprantame, mažai tikėtina, kad nedidėtų šilumos kaina. Jau esama situacija tokia, kad ji nesąlygoja kainų mažėjimo“, – komitete sakė energetikos viceministras Darius Indriūnas.

REKLAMA

VERT prognozė: šildymas šį sezoną gali brangti 13–25 proc.

Pagal bazinį VERT scenarijų, biokurui šį šildymo sezoną kainuosiant apie 27 eurus už megavatvalandę (MWh) – 4–5 eurais brangiau nei prieš metus, o gamtinių dujų kainai rinkoje nekylant aukščiau 70 eurų už MWh, šiluma brangtų 13,5 proc. iki 8,93 cento už kWh (be PVM).

Anot tarybos, pagal antrą – tikėtiną scenarijų šildymas brangs labiau – 22,7 proc. iki 9,66 cento, jei biokuras kainuos tiek pat, kiek dabar (apie 31 eurą), o dujos – 82 eurus.

REKLAMA
REKLAMA

Pesimistiniu scenarijumi, išsilaikius dabartinei biokuro kainai, o dujų – šoktelėjus iki 100 eurų, šiluma brangtų 25,1 proc. – iki 9,85 cento.

Energetikos viceministro teigimu, siekiama, kad galutinė šilumos kaina šiemet, palyginti su praėjusiu sezonu, nedidėtų labiau nei 20 proc.: „Ar gali būti mažiau? Čia yra ir orų prognozės dalykai. Jei žiema bus labai šilta, gali būti, toks tikslas yra. O kiek bus, sunku pasakyti.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

M. Taparausko teigimu, šildymas brangs labiau tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, pavyzdžiui, Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybėse.

Tuo metu ten, kur iš biokuro pagaminama daugiau nei 80 proc. šilumos, ji turėtų pabrangti iki penktadalio.

Pasak VERT nario, tikslesnė biokuro kaina šiam šildymo sezonui paaiškės lapkričio pabaigoje, kai įvyks šio kuro aukcionai kitų metų pirmajam ketvirčiui.

REKLAMA

„Dabar mažiau nei trečdalis biokuro (reikalingo šildymo sezonui – BNS) tik suprekiauta, (...) suprekiavus žaliava kitų metų pirmajam pusmečiui pamatysime, už kokią kainą biokuro turėsime didžiajai daliai sezono“, – teigė M. Taparauskas.

Kaip rašė BNS, Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad šilumos energija šį sezoną gali brangti 15–20 proc., palyginti su praėjusiu šaltuoju laikotarpiu. Maždaug penktadaliu gyventojų išlaidos šildymui didėtų, jei bus panaši šalta žiema kaip pernai.

REKLAMA

„Baltpool“ biokuro biržos duomenimis, vidutinė maltos medienos kaina, palyginti su panašiu metu pernai, yra padidėjusi apie 40–50 proc. Ši biokuro rūšis sudaro didžiąją daugumą katilinėse deginamo biokuro.

Valstybinė miškų urėdija (VMU) praėjusią savaitę pranešė iki šių metų pabaigos rinkai papildomai pateiksianti 125 tūkst. kubinių metrų (apie 250 gigavatvalandžių, GWh) biokuro žaliavos – trečdaliu daugiau negu per visus 2025 metus.

Viceministro teigimu, toks kiekis labai padidintų žaliavos pasiūlą rinkoje, su sąlyga, jei visas atitektų biokuro gamintojams.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų