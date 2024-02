Praloštų milijonų eurų paieškos: lošė ne vienus metus, bet apie įtartinas sumas niekas nepranešė?

Spaudos konferencijoje situaciją komentavo Europos deleguotasis prokuroras Darius Karčinskas ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktorius Rolandas Kiškis.

Taip pat spaudos konferencijoje dalyvavo FNTT direktoriaus pavaduotojas Audrius Valeika, Lietuvos banko (LB) atstovas Vaidas Cibas ir Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.

Didžią dalį pinigų pralošė

D. Karčinskas informavo, kad Š. Stepukonis įtariamas pasisavinęs apie 27 mln. eurų. Esą daugiau kaip 20 mln. eurų buvo pralošta. Tačiau ateityje, paaiškėjus daugiau aplinkybių, šios sumos gali būti tikslinamos.

REKLAMA

REKLAMA

„Preliminariais ikiteisminio tyrimo duomenimis, ši suma buvo pralošta tiek Lietuvos, tiek Estijos lošimo bendrovėse“, – sakė prokuroras.

Pasak jo, pareiškus įtarimus Š. Stepukoniui, jo buvimo vieta nebuvo žinoma. Tačiau paskelbus paiešką, vasario 10 d. jis buvo suimtas. Suėmimas tęsis iki vasario 24 d. Artėjant šiai datai, bus sprendžiama, ar nereikėtų teismo prašyti suėmimą pratęsti.

REKLAMA

D. Karčinskas informavo, kad suimtasis savo kaltės iš dalies neneigia, ir papasakojo, kas jį paskatino taip elgtis. Vis dėlto esą tik įvertinus visus įrodymus paaiškės, ar suimtojo parodymai yra tikslūs.

Prokuroras pasakojo, kad per praėjusią savaitę buvo atlikta apie 15 kratų Lietuvoje ir Estijoje. Be to, patikrinta nemažai sąskaitų bankuose.

D. Karčinskas patvirtino, kad pralošti pinigai Š. Stepukoniui buvo pervedami per daugiau nei vieną „BaltCap“ fondo valdomą įmonę.

REKLAMA

REKLAMA

Aiškinasi, kodėl nepranešė apie kitus pinigų pervedimus

FNTT direktorius R. Kiškis pasakojo, kad duomenys dabar bus analizuojami ir lyginami. Direktorius neneigė, kad įtariamasis pats atvyko į FNTT, kur ir buvo suimtas.

LB Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius V. Cibas pasakojo, kad LB atliko „Paysera“ sąskaitų, kurios priklausė Š. Stepukoniui, analizę. Šia informacija esą pasidalyta ir su teisėsaugos institucijomis.

V. Cibas taip pat priminė, kad LB yra skyrusi 400 tūkst. eurų baudų bendrovei „Paysera“ dėl nustatytų taisyklių nesilaikymo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasak R. Kiškio, „Paysera“ tik vieną kartą informavo FNTT apie įtartinus pinigų pervedimus Š. Stepukoniui. Tuo metu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas netrukus buvo nutrauktas.

Dabar tiriama, ar įmonė neturėjo pranešti ir apie kitus pinigų pervedimus.

Lošimų priežiūros tarnybos vadovas V. Daukšys informavo, kad jo atstovaujama tarnyba tiria Š. Stepukonio lošimus, kurie pagal lošimų dažnį praloštų pinigų sumas esą panašūs į pataloginius. Esą jis lošė seniai ir didelėmis sumomis.

REKLAMA

Pasak V. Daukšio, lošta buvo daugiau nei 5 metus, kartais ir kasdien.

„Ką dėl to darė lošimų organizatoriai, kurie iš esmės imperatyvo (pranešti) tokio neturi matydami tokius lošimus, kadangi tai – įstatymo nereglamentuota, yra tik mūsų rekomendacijos.

Tačiau, kiek aš dirbu tarnyboje, dar nė vieną kartą nė vienas lošimų organizatorius nesikreipė, kad žmogus pralošė daug pinigų“, – komentavo V. Daukšys.

V. Daukšys priminė, kad pernai Lietuvos gyventojai lošimuose pralošė apie 222 mln. eurų, dar apie 60 mln. eurų buvo pralošta loterijose.