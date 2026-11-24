Patikrinimo metu nustatyta, kad už privataus sklypo ribų naudojama 347 kv. m miško žemės ir 113 kv. m laisvos valstybinės žemės, , rašo portalas „Delfi“.
„Iš viso už privataus žemės sklypo ribų naudojama 460 kv. m valstybinės žemės“, – portalui nurodė VTPSI atstovė Vitorija Šinkūnenė.
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Nustačius pažeidimą, žemės sklypo savininkui surašytas privalomasis nurodymas iki 2027 metų balandžio 19 dienos atlaisvinti už privataus sklypo ribų naudojamus žemės plotus bei pašalinti įrengtas tvoras, vartus ir kitas konstrukcijas.
Dėl šio atvejo numatoma pradėti administracinio nusižengimo teiseną dėl savavališko žemės užėmimo ir (ar) naudojimo. Už šį nusižengimą gali būti skiriamas įspėjimas arba 300–560 eurų bauda.
Apie galimus miško naudojimo pažeidimus valstybinės žemės plotuose ir galimai padarytą žalą gamtai informacija perduota Aplinkos apsaugos departamentui (AAD).
Institucijos pareigūnai nustatė, kad miško paklotė galimai suardyta ir sunaikinta, todėl pradėtas žalos aplinkai vertinimas.
Dėl galimų aplinkosauginių pažeidimų departamentas pradėjo du administracinių nusižengimų tyrimus.Savo ruožtu V. Pliuskus, komentuodamas situaciją, teigė sutinkantis su VTPSI išvada, kad dalis aptvertos teritorijos yra valstybinėje žemėje.
„Šiuo metu Inspekcijos išvadų skųsti neplanuoju. Kreipsiuosi į atsakingas institucijas, kad išsiaiškinčiau, ar galima teisėtai įsigyti aptvertą valstybinės žemės plotą ar jo dalį. Jeigu tokios galimybės nebus, atlaisvinsiu valstybinę žemę ir pašalinsiu joje esančias tvoras, vartelius, vartus bei jų konstrukcijas. (...) Jeigu bus skirta bauda, ją sumokėsiu“, – „Delfi“ sakė V. Pliuskus.