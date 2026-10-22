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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Po pranešimų apie degančius tanklaivius Hormuzo sąsiauryje „Brent“ nafta pabrango 3,2 proc.

2026-10-22 12:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-22 12:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ketvirtadienį po Irano valstybinės televizijos pranešimų apie Hormuzo sąsiauryje užsidegusius ir apgadintus septynis naftos tanklaivius daugiau kaip 2 proc. šoktelėjo naftos kainos.

Naftos rezervuaras. Asociatyvi archyvo nuotrauka / BNS Foto

Ketvirtadienį po Irano valstybinės televizijos pranešimų apie Hormuzo sąsiauryje užsidegusius ir apgadintus septynis naftos tanklaivius daugiau kaip 2 proc. šoktelėjo naftos kainos.

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Jei ši informacija pasitvirtintų, tai būtų didžiausias per vieną dieną Hormuzo sąsiauryje apgadintų laivų skaičius nuo vasario 28 d., kai prasidėjo karas su Iranu.

Tarptautiniu etalonu laikomos „Brent“ rūšies naftos kaina pakilo 3,2 proc. iki 112,27 JAV dolerio už barelį. Pastarosiomis dienomis jos kaina svyravo nuo 97 iki 112 JAV dolerių už barelį dėl neaiškumo, kada karas su Iranu leis pasaulio energetikos sektoriui grįžti prie įprastos veiklos.

JAV etaloninės naftos WTI kaina pakilo 2,8 proc. iki 99,80 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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