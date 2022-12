Po kolektyvinės sutarties socialinių darbuotojų atlyginimai didės ketvirtadaliu

„Derybos dėl šio dokumento su socialiniais partneriais buvo nelengvos, bet galiausiai produktyvios. Džiugu, kad yra vieningas sutarimas eiti teisinga kryptimi, kad būtų papildomai įvertintas šią labai svarbią ir sunkią profesiją dirbančiųjų indėlis“, – pirmadienį pasirašant kolektyvinę sutartį sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pasak susitarimą pasirašiusiųjų profsąjungų vadovų, ilgalaikė sutartis suteikia tinkamus įrankius profsąjungoms atstovauti darbuotojų interesams.

„Dabar vėl turime įrankius, kuriuos naudodami galėsime tinkamai atstovauti darbuotojams“, – sakė Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinės sąjungos vadovas Egidijus Gedvilas.

„Mažais žingsniais einam į priekį“, – teigė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Egidijus Vaičeliūnas.

Sutartis numato, kad profesinių sąjungų nariams, įgijusiems vyriausiojo socialinio darbuotojo kvalifikacinę kategoriją, pareiginės algos pastovioji dalis bus didinama 25 proc., o ne profsąjungų nariams, kuriems taikoma sutartis, – šios dalies koeficientas didės 0,2 dydžiu, netaikant įstatymu nustatytų maksimalių dydžių.

Anot ministerijos, kitąmet bazinis pareiginės algos dydis, dauginamas iš koeficiento, sieks 186 eurus, o minimalus mėnesio atlyginimas didės nuo 730 iki 840 eurų.

Sutartis taip pat numato, kad darbuotojams, auginantiems vaiką iki 12 metų, be jau numatytos vienos papildomos poilsio dienos per tris mėnesius arba sutrumpinamo darbo laiko aštuoniomis valandomis bus suteikiama dar viena papildoma poilsio diena arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę mokant vidutinį darbo užmokestį.

Socialinių įstaigų darbuotojai, priklausantys profesinėms sąjungoms, per metus taip pat galės pasinaudoti ne viena, kaip buvo iki šiol, o dviem papildomomis atostogų dienomis, jeigu įstaigoje išdirbo 10 metų ir daugiau.

Sutartį pasirašė Lietuvos socialinių įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialines paslaugas teikiančių darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos socialinių darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga ir Lietuvos visuomeninių paslaugų profsąjungų federacija.

Pasak ministerijos, šiuo metu socialinių paslaugų srityje dirba daugiau kaip 14 tūkst. darbuotojų, įvairaus pavaldumo įstaigose ir nevyriausybinėse organizacijose – dar apie 5 tūkst. Susitarimą pasirašiusios profesinės sąjungos vienija apie 3,6 tūkst. darbuotojų 66-ose įstaigose.

Sutartis įsigalios 2023 metų sausio 1 dieną ir galios ketverius metus su teise kasmet ją atnaujinti.