Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pinigų negaili, bet įtikti darosi vis sunkiau: kalėdiniai vakarėliai įmonėms tampa išbandymu

REKLAMA / 2026-11-06 13:51 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Keičiantis įmonių kultūrai, darbdaviams tenka vis dažniau sukti galvas ne tik dėl to, kaip pritraukti ar išlaikyti specialistus, bet ir kaip suburti kolektyvą, stiprinti jų tarpusavio ryšį bei nustebinti visko mačiusius darbuotojus. O kai ateina metas jiems padovanoti ir šiek tiek nekasdienių įspūdžių, užduotis tampa dar sudėtingesnė. Viena tokių progų – Kalėdos, kurioms įmonės neretai pradeda ruoštis dar vasarą. Tačiau renginių organizatoriai pastebi, kad net ir kruopščiai planuojant šventę, ne visada pavyksta išsisukti su laiko patikrintais sprendimais.

Iš kairės į dešinę – Audronė Saulėnienė, Giedrius Valančius, Petras Sadovskis, Valentinas Kovalenkinas (I. Gaižausko nuotr.)

Keičiantis įmonių kultūrai, darbdaviams tenka vis dažniau sukti galvas ne tik dėl to, kaip pritraukti ar išlaikyti specialistus, bet ir kaip suburti kolektyvą, stiprinti jų tarpusavio ryšį bei nustebinti visko mačiusius darbuotojus. O kai ateina metas jiems padovanoti ir šiek tiek nekasdienių įspūdžių, užduotis tampa dar sudėtingesnė. Viena tokių progų – Kalėdos, kurioms įmonės neretai pradeda ruoštis dar vasarą. Tačiau renginių organizatoriai pastebi, kad net ir kruopščiai planuojant šventę, ne visada pavyksta išsisukti su laiko patikrintais sprendimais.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Vieno scenarijaus visiems nebepakanka

Renginių organizavimo agentūros „Purslai“ bendraįkūrėja Vytautė Rupeikaitė pabrėžia, kad šiandien ieškodamos originalesnių šventės idėjų įmonės vis dažniau atsigręžia į pačius darbuotojus – jų pomėgius, interesus ir komandos savitumą. Mat net ir anksčiau itin populiarūs vakarėlių scenarijai ilgainiui praranda savo žavesį.

REKLAMA

„Šiandien įmonėms labai svarbus autentiškumas ir personalizavimas. Jos nebenori tiesiog pasirinkti populiarios vakarėlio temos ir pagal ją sudėlioti programos – svarbu, kad šventė būtų apie pačius darbuotojus. Pavyzdžiui, anksčiau itin mėgtos retro ar „Didžiojo Getsbio“ tematikos bent jau mūsų klientams nebeįdomios. Įvairūs žaidimai, tokie kaip „Mafija“ – taip pat. Vietoj jų dabar ieškoma originalesnių, konkrečiai komandai pritaikytų sprendimų“, – pastebi V. Rupeikaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak renginių organizatorės, įmonės, su kuriomis jai tenka dirbti, darbuotojų šventėms negaili lėšų, o vis daugiau jų skiria tam, kokių įspūdžių iš renginio išsineš kolektyvas. Tai ypač aktualu plečiantis nuotolinio darbo galimybėms – šventės suteikia progą kolegoms susitikti, geriau pažinti vieniems kitus ir pabūti kartu neformalioje aplinkoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kita vertus, originali šventė ir didesnis biudžetas nebūtinai reiškia įspūdingą scenografiją ar garsaus atlikėjo pasirodymą. Nors dideli, kelis šimtus darbuotojų suburiantys vakarėliai išlieka, mažesnės komandos dažniau renkasi veiklas, kurių metu gali ne tik pabendrauti, bet ir pačios kažką išbandyti.

REKLAMA

„Tai gali būti degustacijos, kūrybinės dirbtuvės ar ekskursijos, per kurias žmonės išmoksta kažką naujo ar ką nors kartu sukuria. Pavyzdžiui, mes kai kuriems kolektyvams organizuojame teatralizuotas ekskursijas po Lietuvą, kuriose dalyvius lydi aktoriai, o visa išvyka tampa vientisa istorija – nuo kvietimo gavimo iki pat renginio pabaigos. Tokios ir panašios veiklos leidžia žmonėms ne tik stebėti programą, bet ir patiems tapti jos dalimi“, – dalijasi renginių organizatorė.

REKLAMA

Kai smalsumas atveria duris

Vis tik ekskursijos nebūtinai turi vesti į istorines ar turistines vietas – neretai didžiausią smalsumą sužadina vietos, į kurias įprastai lankytojai nepatenka. „Volfas Engelman“ bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė pasakoja, kad ekskursijos po Kaune įsikūrusią jų daryklą ypač populiarios vėsiuoju metų laiku, o artėjant Kalėdoms čia sulaukiama itin daug įmonių grupių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žmonės yra smalsūs – jiems įdomu pamatyti, kas vyksta už bravoro durų. Juk ne kiekviena gamykla įsileidžia lankytojus ir suteikia galimybę iš arti apžiūrėti įrangą, stebėti visą gamybos procesą. Be to, mūsų ekskursijas veda darbuotojai, čia dirbantys dešimt ar net daugiau nei dvidešimt metų. Jie turi sukaupę ne tik daug profesinių žinių, bet ir įvairiausių istorijų, kuriomis gali pasidalyti su svečiais“, – pasakoja A. Saulėnienė.

REKLAMA

Ekskursijų metu kalbama apie naudojamus ingredientus, gamybos etapus ir skirtingų gėrimų savybes. Vis dėlto kartais įdomiausios temos gimsta ne iš iš anksto paruošto pasakojimo, o iš pačių lankytojų klausimų.

„Iki šiol pasitaiko žmonių, kurie klausia, ar mūsų gėrimai gaminami iš miltelių arba ar jiems naudojamas Nemuno vanduo. Tokie klausimai tik patvirtina, kiek įvairių mitų vis dar sklando. O ekskursijos metu mes galime juos paneigti ne vien žodžiais – žmonės patys pamato, kaip viskas vyksta iš tiesų ir kiek sunkaus darbo į tai įeina“, – sako pašnekovė.

REKLAMA

Po pažinties su gamybos procesu svečiai kviečiami į degustaciją, kurioje pristatomi mažojoje „Volfas Engelman“ darykloje kuriami eksperimentiniai gėrimai. Jų įprastose parduotuvėse nėra, o asortimentas nuolat keičiasi, todėl net ir anksčiau darykloje viešėję lankytojai gali paragauti dar neragautų skonių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Mums labai įdomu ir svarbu stebėti, kaip žmonės reaguoja į skirtingus skonius. Geriausias lakmuso popierėlis – kurio gėrimo jie paprašo dar kartą, jau pasibaigus degustacijai. Tokie pasirinkimai padeda suprasti, kurie eksperimentai pasiteisino, o dažnai tampa ir vienu iš argumentų svarstant, ką ateityje gaminti didesniais kiekiais“, – aiškina A. Saulėnienė.

REKLAMA

Šventė su netikėtu prieskoniu

Vis dėlto, ne mažiau atradimų gali laukti ir prie šventinio stalo. Vienas iš būdų įprastą įmonės vakarienę paversti bendra patirtimi – degustacinis formatas, kai kiekvieną patiekalą papildo specialiai prie jo parinktas gėrimas.

„Volfas Engelman“ virtuvės šefas Nauris Laukaitis pastebi, kad žmonės, išties, vis drąsiau ragauja neįprastus produktus, domisi skirtingomis tekstūromis, o artėjant šventėms iš vakarienės tikisi daugiau išskirtinumo.

REKLAMA

„Degustacinėje vakarienėje svarbus ne tik kiekvienas patiekalas atskirai, bet ir visa jų seka. Reikia apgalvoti, kaip vienas skonis pereis į kitą, ką prie jo derinsime, kaip patieksime. Juk tikslas nėra tiesiog pasiūlyti kelis skirtingus patiekalus – norisi, kad visa vakarienė būtų vientisa, įsimintina, paliekanti įspūdį ir žmogus paragautų kažko, ko galbūt pats nebūtų pasirinkęs“, – sako N. Laukaitis.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak šefo, nemažiau svarbu yra atrasti ir tinkamą patiekalų bei gėrimų dermę, kad šie neužgožtų vienas kito. Kartais ją geriausiai atsiskleidžia panašūs skoniai, o kartais labiausiai nustebina jų kontrastai ar vienas neįprastas ingredientas.

Šių metų „Volfas Engelman“ meniu galima rinktis keturių skirtingų gėrimų ir prie jų priderintų užkandžių degustaciją arba keturių patiekalų gastronominę vakarienę, skirtą ne mažesnėms kaip 20 žmonių grupėms. Vienas įdomiausių pastarojo derinių – net 16 valandų lėtai ruošiama antienos kulšelė su degintu kopūstu ir baltojo miso padažu, derinama su Naujosios Zelandijos apynių aromatais pasižyminčiu gėrimu.

Tačiau netikėčiausias ingredientas šįkart gali slypėti net ne pagrindiniame patiekale, o deserte. Ruošiant klasikinio tiramisu interpretaciją, pusė įprastai naudojamos kavos čia pakeičiama sodriu, tamsiu apynių gėrimu.

„Nors šis tiramisu receptas nėra visiškai naujas, jis puikiai tiko prie vieno iš mūsų naujų gėrimų. Kartais reikia ir kiek daugiau eksperimentuoti, ieškoti įkvėpimo, kol atrandi aukso viduriuką, bet tai ir yra maloniausia dalis – ieškoti to, kas lankytojams leidžia suteikti geriausią gastronominę patirtį“, – šypsosi N. Laukaitis.

REKLAMA

O pasak A. Saulėnienės, ir gero šventinio vakaro receptas iš tiesų nėra toks jau sudėtingas.

„Gerai apgalvotas meniu, smalsumą žadinančios veiklos, jauki atmosfera ir galimybė pabūti kartu – visa tai kuria bendrą šventės nuotaiką. Svarbiausia, kad šios detalės derėtų tarpusavyje, o tada žmonės iš vakaro išsineša ne tik gerų įspūdžių, bet ir naujų bendrų prisiminimų“, – sako A. Saulėnienė.

Straipsnį parengė: Volfas Engelman.

Gairės:
volfas engelman
degustacija

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Gairės:
volfas engelman
degustacija
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų