Pinigų negaili, bet įtikti darosi vis sunkiau: kalėdiniai vakarėliai įmonėms tampa išbandymu

Vieno scenarijaus visiems nebepakanka
Renginių organizavimo agentūros „Purslai“ bendraįkūrėja Vytautė Rupeikaitė pabrėžia, kad šiandien ieškodamos originalesnių šventės idėjų įmonės vis dažniau atsigręžia į pačius darbuotojus – jų pomėgius, interesus ir komandos savitumą. Mat net ir anksčiau itin populiarūs vakarėlių scenarijai ilgainiui praranda savo žavesį.
„Šiandien įmonėms labai svarbus autentiškumas ir personalizavimas. Jos nebenori tiesiog pasirinkti populiarios vakarėlio temos ir pagal ją sudėlioti programos – svarbu, kad šventė būtų apie pačius darbuotojus. Pavyzdžiui, anksčiau itin mėgtos retro ar „Didžiojo Getsbio“ tematikos bent jau mūsų klientams nebeįdomios. Įvairūs žaidimai, tokie kaip „Mafija“ – taip pat. Vietoj jų dabar ieškoma originalesnių, konkrečiai komandai pritaikytų sprendimų“, – pastebi V. Rupeikaitė.
Pasak renginių organizatorės, įmonės, su kuriomis jai tenka dirbti, darbuotojų šventėms negaili lėšų, o vis daugiau jų skiria tam, kokių įspūdžių iš renginio išsineš kolektyvas. Tai ypač aktualu plečiantis nuotolinio darbo galimybėms – šventės suteikia progą kolegoms susitikti, geriau pažinti vieniems kitus ir pabūti kartu neformalioje aplinkoje.
Kita vertus, originali šventė ir didesnis biudžetas nebūtinai reiškia įspūdingą scenografiją ar garsaus atlikėjo pasirodymą. Nors dideli, kelis šimtus darbuotojų suburiantys vakarėliai išlieka, mažesnės komandos dažniau renkasi veiklas, kurių metu gali ne tik pabendrauti, bet ir pačios kažką išbandyti.
„Tai gali būti degustacijos, kūrybinės dirbtuvės ar ekskursijos, per kurias žmonės išmoksta kažką naujo ar ką nors kartu sukuria. Pavyzdžiui, mes kai kuriems kolektyvams organizuojame teatralizuotas ekskursijas po Lietuvą, kuriose dalyvius lydi aktoriai, o visa išvyka tampa vientisa istorija – nuo kvietimo gavimo iki pat renginio pabaigos. Tokios ir panašios veiklos leidžia žmonėms ne tik stebėti programą, bet ir patiems tapti jos dalimi“, – dalijasi renginių organizatorė.
Kai smalsumas atveria duris
Vis tik ekskursijos nebūtinai turi vesti į istorines ar turistines vietas – neretai didžiausią smalsumą sužadina vietos, į kurias įprastai lankytojai nepatenka. „Volfas Engelman“ bravoro aludarystės kompetencijų centro koordinatorė Audronė Saulėnienė pasakoja, kad ekskursijos po Kaune įsikūrusią jų daryklą ypač populiarios vėsiuoju metų laiku, o artėjant Kalėdoms čia sulaukiama itin daug įmonių grupių.
„Žmonės yra smalsūs – jiems įdomu pamatyti, kas vyksta už bravoro durų. Juk ne kiekviena gamykla įsileidžia lankytojus ir suteikia galimybę iš arti apžiūrėti įrangą, stebėti visą gamybos procesą. Be to, mūsų ekskursijas veda darbuotojai, čia dirbantys dešimt ar net daugiau nei dvidešimt metų. Jie turi sukaupę ne tik daug profesinių žinių, bet ir įvairiausių istorijų, kuriomis gali pasidalyti su svečiais“, – pasakoja A. Saulėnienė.
Ekskursijų metu kalbama apie naudojamus ingredientus, gamybos etapus ir skirtingų gėrimų savybes. Vis dėlto kartais įdomiausios temos gimsta ne iš iš anksto paruošto pasakojimo, o iš pačių lankytojų klausimų.
„Iki šiol pasitaiko žmonių, kurie klausia, ar mūsų gėrimai gaminami iš miltelių arba ar jiems naudojamas Nemuno vanduo. Tokie klausimai tik patvirtina, kiek įvairių mitų vis dar sklando. O ekskursijos metu mes galime juos paneigti ne vien žodžiais – žmonės patys pamato, kaip viskas vyksta iš tiesų ir kiek sunkaus darbo į tai įeina“, – sako pašnekovė.
Po pažinties su gamybos procesu svečiai kviečiami į degustaciją, kurioje pristatomi mažojoje „Volfas Engelman“ darykloje kuriami eksperimentiniai gėrimai. Jų įprastose parduotuvėse nėra, o asortimentas nuolat keičiasi, todėl net ir anksčiau darykloje viešėję lankytojai gali paragauti dar neragautų skonių.
„Mums labai įdomu ir svarbu stebėti, kaip žmonės reaguoja į skirtingus skonius. Geriausias lakmuso popierėlis – kurio gėrimo jie paprašo dar kartą, jau pasibaigus degustacijai. Tokie pasirinkimai padeda suprasti, kurie eksperimentai pasiteisino, o dažnai tampa ir vienu iš argumentų svarstant, ką ateityje gaminti didesniais kiekiais“, – aiškina A. Saulėnienė.
Šventė su netikėtu prieskoniu
Vis dėlto, ne mažiau atradimų gali laukti ir prie šventinio stalo. Vienas iš būdų įprastą įmonės vakarienę paversti bendra patirtimi – degustacinis formatas, kai kiekvieną patiekalą papildo specialiai prie jo parinktas gėrimas.
„Volfas Engelman“ virtuvės šefas Nauris Laukaitis pastebi, kad žmonės, išties, vis drąsiau ragauja neįprastus produktus, domisi skirtingomis tekstūromis, o artėjant šventėms iš vakarienės tikisi daugiau išskirtinumo.
„Degustacinėje vakarienėje svarbus ne tik kiekvienas patiekalas atskirai, bet ir visa jų seka. Reikia apgalvoti, kaip vienas skonis pereis į kitą, ką prie jo derinsime, kaip patieksime. Juk tikslas nėra tiesiog pasiūlyti kelis skirtingus patiekalus – norisi, kad visa vakarienė būtų vientisa, įsimintina, paliekanti įspūdį ir žmogus paragautų kažko, ko galbūt pats nebūtų pasirinkęs“, – sako N. Laukaitis.
Pasak šefo, nemažiau svarbu yra atrasti ir tinkamą patiekalų bei gėrimų dermę, kad šie neužgožtų vienas kito. Kartais ją geriausiai atsiskleidžia panašūs skoniai, o kartais labiausiai nustebina jų kontrastai ar vienas neįprastas ingredientas.
Šių metų „Volfas Engelman“ meniu galima rinktis keturių skirtingų gėrimų ir prie jų priderintų užkandžių degustaciją arba keturių patiekalų gastronominę vakarienę, skirtą ne mažesnėms kaip 20 žmonių grupėms. Vienas įdomiausių pastarojo derinių – net 16 valandų lėtai ruošiama antienos kulšelė su degintu kopūstu ir baltojo miso padažu, derinama su Naujosios Zelandijos apynių aromatais pasižyminčiu gėrimu.
Tačiau netikėčiausias ingredientas šįkart gali slypėti net ne pagrindiniame patiekale, o deserte. Ruošiant klasikinio tiramisu interpretaciją, pusė įprastai naudojamos kavos čia pakeičiama sodriu, tamsiu apynių gėrimu.
„Nors šis tiramisu receptas nėra visiškai naujas, jis puikiai tiko prie vieno iš mūsų naujų gėrimų. Kartais reikia ir kiek daugiau eksperimentuoti, ieškoti įkvėpimo, kol atrandi aukso viduriuką, bet tai ir yra maloniausia dalis – ieškoti to, kas lankytojams leidžia suteikti geriausią gastronominę patirtį“, – šypsosi N. Laukaitis.
O pasak A. Saulėnienės, ir gero šventinio vakaro receptas iš tiesų nėra toks jau sudėtingas.
„Gerai apgalvotas meniu, smalsumą žadinančios veiklos, jauki atmosfera ir galimybė pabūti kartu – visa tai kuria bendrą šventės nuotaiką. Svarbiausia, kad šios detalės derėtų tarpusavyje, o tada žmonės iš vakaro išsineša ne tik gerų įspūdžių, bet ir naujų bendrų prisiminimų“, – sako A. Saulėnienė.
Straipsnį parengė: Volfas Engelman.