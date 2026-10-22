Perkantiems internetu nuo lapkričio 1 d. – naujas mokestis

Svarbu pažymėti, kad rinkliava bus taikoma ne tik siuntoms, kurių vertė neviršija 150 eurų, bet ir didesnės vertės nuotolinėje prekyboje įsigytoms prekėms. Komisija pažymi, kad skaičiuodama rinkliavos dydį vertino tik mažos vertės siuntų srautus, nors rinkliava bus taikoma ir brangesnėms prekėms, rašoma Muitinės pranešime spaudai.
Perkantiems internetu – naujas 2 eurų mokestis
Skirtingai nei laikinasis 3 Eur muitas, kuris šiuo metu taikomas tik toms siuntoms iš ne ES šalių, kurių bendra vertė neviršija 150 eurų, naujoji 2 eurų tvarkymo rinkliava bus taikoma visoms nuotolinėje prekyboje įsigytoms prekėms, nepriklausomai nuo siuntos vertės. Tai reiškia, kad jeigu siuntoje esančių prekių bendra vertė viršys 150 eurų, prekės muitais bus apmokestinamos įprasta tvarka pagal nustatytus muitų tarifus, tačiau 2 Eur tvarkymo rinkliavą už kiekvieną prekių rūšį vis tiek reikės sumokėti. Rinkliava būtų taikoma net ir tais atvejais, kai konkrečioms prekėms importo muitas netaikomas.
Europos Komisijos vertinimu, rinkliava turėtų padengti visas tiesiogiai ir netiesiogiai muitinių patiriamas išlaidas, susijusias su nuotolinėje prekyboje įsigyjamų prekių muitiniu įforminimu ir priežiūra. Į šias išlaidas įeina duomenų rinkimas ir tikrinimas, rizikos analizė, muitiniai tikrinimai, infrastruktūros išlaikymas bei Europos Sąjungos muitinės institucijos teikiamos paslaugos.
Naujoji rinkliava yra viena iš ES muitų reformos priemonių, kuriomis siekiama prisitaikyti prie sparčiai augančių elektroninės prekybos srautų, sustiprinti reikalavimų neatitinkančių prekių kontrolę ir užtikrinti, kad augančios muitinių veiklos sąnaudos būtų padengiamos proporcingai.
2 eurų rinkliava bus taikoma nuo šių metų lapkričio 1d.
Lietuvos muitinė primena, kad nuo 2026 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje jau taikomas laikinas 3 Eur muitas kiekvienai prekių rūšiai mažos vertės siuntose, atsiunčiamose iš ne ES šalių, jeigu siuntoje esančių prekių bendra vertė neviršija 150 Eur.
Europos Komisijos nustatyta 2 Eur tvarkymo rinkliava šio muito nepakeičia ir nepanaikina. Tai atskira priemonė, kuri būtų taikoma papildomai prie jau galiojančio muito. Todėl už vienos rūšies nuotolinėje prekyboje įsigytą prekę būtų taikomas ir 3 Eur muitas, ir 2 Eur tvarkymo rinkliava, jeigu bendra siuntos vertė neviršija 150 Eur. Jeigu bendra siuntos vertė viršija 150 Eur, bus taikomas muitas pagal nustatytus muitų tarifus ir 2 Eur tvarkymo rinkliava.
Įplaukos iš tvarkymo rinkliavos, kaip ir surinkti muitai, bus laikomos Europos Sąjungos tradiciniais nuosavaisiais ištekliais. Todėl 75 proc. surinktų lėšų būtų pervedama į Europos Sąjungos biudžetą, o 25 proc. liktų valstybei narei kaip kompensacija už rinkliavos administravimą.
Ką svarbu žinoti pirkėjams?
Ar pirkdamas prekes internetu iš ne Europos Sąjungos turėsiu ką nors papildomai deklaruoti?
Dažniausiai ne. Trečiojoje šalyje įsigytas prekes muitinei deklaruos prekių vežėjas (Lietuvos paštas, skubių siuntų gabentojai ir pan.) arba jų paskirtas netiesioginis atstovas. Jie turės sumokėti ir tvarkymo rinkliavą. Tačiau, jeigu prekės įsigytos nesinaudojant IOSS schema, vežėjas netaiko specialios importo PVM deklaravimo ir mokėjimo procedūros, prekių gavėjas gali pats deklaruoti muitinei prekes, tačiau tokiu atveju prekių gavėjas pats turės sumokėti importo muitą, PVM ir tvarkymo rinkliavą.
Ar prekės dėl naujos rinkliavos pabrangs?
Pati prekė neturėtų pabrangti, gali padidėti išlaidos jai įsigyti. Tačiau kaip prekių pardavėjas ar vežėjas kompensuos savo sumokėtą 2 eurų rinkliavą, jeigu nuspręs kompensuoti, priklauso nuo prekių pardavėjo ar vežėjo. Tai reikėtų išsiaiškinti prieš užsakant prekes.
Ar 2 eurų rinkliava bus taikoma kiekvienai siuntoje esančiai prekei atskirai, ar visai siuntai?
Tvarkymo rinkliava bus taikoma prekių rūšiai. Prekių rūšis tai prekės, kurių tarifinis klasifikavimas ir aprašymas yra tokie patys. Jeigu taikomi lengvatiniai muitai pagal tarptautinius susitarimus, tai ir prekių kilmė turėtų būti tokia pati. Todėl, jeigu siuntoje yra dvi prekių rūšys (pavyzdžiui, telefono dėkliukas ir akiniai), už tokią siuntą reikės sumokėti 4 eurų tvarkymo rinkliavą.