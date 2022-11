Per rugsėjį Lietuvos eksportas augo 2,1 proc., importas – 5 proc.

Lietuviškos kilmės prekių rugsėjį eksportas siekė 2,52 mlrd. eurų – per mėnesį jis sumažėjo 3,6 proc., be mineralinių produktų – padidėjo 4,1 proc. Per metus jis augo 24,9 proc., be mineralinių produktų – 20,4 proc., pranešė Statistikos departamentas.

Šiemet sausį-rugsėjį eksportas padidėjo 32,6 proc., importas – 44,5 proc. Lietuva daugiausia eksportavo į Latviją (13,1 proc.), Lenkiją (9,1 proc.), Vokietiją (7,9 proc.), Rusiją (6,7 proc.), o importavo iš Lenkijos (11,4 proc.), Vokietijos (11,3 proc.), Jungtinių Valstijų (7,6 proc.), Latvijos (7,4 proc.).

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,6 proc.), Lenkiją (9,1 proc.), Latviją (8,6 proc.), Jungtines Valstijas (7,8 proc.), Nyderlandus (7,3 proc.).

Per devynis mėnesius Lietuva daugiausia eksportavo mineralinių produktų (18,1 proc.), chemijos pramonės produkcijos (12,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (10,9 proc.). Daugiausia importavo - mineralinių produktų (29,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,4 proc.), chemijos pramonės produkcijos (11,3 proc.).

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (19,2 proc.), pramonės dirbinių (11,6 proc.), chemijos pramonės produkcijos (11,3 proc.), maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (8 proc.).