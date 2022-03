Pasaulyje sutriko „Spotify“ ir „Discord“ platformų veikla.

Socialiniuose tinkluose vartotojai praneša, kad tiek „Spotify“, tiek „Discord“ internetinių platformų veikla sutriko labai panašiu metu.

Teigiama, kad naudotojai negali prisijungti prie savo individualių paskyrų.

„Spotify“ atstovai oficialiame pranešime teigia, kad šiuo metu aiškinamasi, dėl ko galėjo sutrikti programėlės veikla.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!