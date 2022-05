Parodė, kokias slėptuves lietuviai siūlo įrengti kiekvieno kiemuose: visgi kaina gali atbaidyti

„Paaiškėjus situacijai dėl slėptuvių mūsų šalyje, sulaukėme nemažai užklausų, kai žmonės ar jų grupės teiravosi, kiek kainuotų pasistatyti privačią slėptuvę. Tai suprantama, nes šiais laikais didžioji dalis privačių namų neturi rūsių ir ne visi daugiabučiai turi požeminius parkingus. Tad pirmieji Lietuvoje teikiame tokį požeminės slėptuvės individualiai šeimai pasiūlymą“, – teigia „Tilsta“ direktorius Eduardas Grinaveckas. Pasak jo, panašių užklausų buvo ir seniau, nes žmonės gąsdina ir sparčios klimato kaitos sukeltos ekstremalių orų situacijos, kurios jau nutinka ir Lietuvoje.

Gelžbetoninė slėptuvė šeimai yra standartinio 7,0 x 2,5 x 3,5 m dydžio, su galimybėmis įrangai – vieta elektros generatoriui, nuotekoms, apšvietimui. Ji pagaminama per 30 dienų, o sumontuojama vos per kelias. Slėptuvės būtų pagaminamos bendrovėje, o atvežamos į kliento pasirinktą vietą tik surinkti. Vos daugiau nei per mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos klientas jau galėtų turėti slėptuvę savo vietoje.

Projektą kūrusios bendrovės „SRP projektas“ direktorius Tadas Kasperavičius sako, jog požeminė slėptuvė įteisinama ar įregistruojama kaip gelžbetoninis statinys. „Požeminė slėptuvė yra toks statinys, kurį galima įsirengti labai skirtingose vietose – viskas priklauso nuo kliento poreikių ir valdomos teritorijos. Mes konkrečius atsakymus pateiktume įvertinę geologinę vietovės ir inžinerinių tinklų situacijas, vietovės reljefo subtilybes, technikos privažiavimo galimybes “, – sako T. Kasperavičius

Slėptuvės vidaus sistemų įrengimas sprendžiamas pagal asmeninius poreikius, nuo to priklauso ir jos galutinė kaina. „Pageidaujant atskirų patalpų, didesnės ar individualiai pritaikytos slėptuvės, kaina skirsis. Bet jei kalbame apie mūsų pasiūlytą standartinę slėptuvę šeimai, tai jos kaina prasideda nuo 60 000 Eur”, – pasakoja E. Grinaveckas.

Civilės saugos pareigūnai sako, kad slėptuvės funkciją gali atlikti ir namo rūsys. Tačiau ekspertai pabrėžia, tam, kad patalpa būtų slėptuvė, ji turi atitikti reikalavimus, pavyzdžiui, turi būti tiesioginis išėjimas į lauką, užtikrintas šviežio oro patekimas, reikiamas sienų ir lubų storis.