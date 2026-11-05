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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Palūkanos Jungtinėje Karalystėje kyla iki 4 proc.: Anglijos bankas jas padidino pirmą kartą per trejus metus

2026-11-05 15:27 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-05 15:27
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Jungtinės Karalystės centrinis bankas – Anglijos bankas – ketvirtadienį padidino bazinę palūkanų normą iki 4 proc. Tai pirmasis skolinimosi išlaidų padidinimas per daugiau nei trejus metus.

Svarai sterlingai. Asociatyvi archyvo nuotrauka (Anglijos banko nuotr.)

Jungtinės Karalystės centrinis bankas – Anglijos bankas – ketvirtadienį padidino bazinę palūkanų normą iki 4 proc. Tai pirmasis skolinimosi išlaidų padidinimas per daugiau nei trejus metus.

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Šis sprendimas priimtas sparčiai augančioms energijos kainoms didinant pasaulinę infliaciją.

„Šiuo metu dėl išaugusių energijos kainų jaučiamas pakankamas infliacinis spaudimas, pateisinantis bazinės palūkanų normos didinimą“, – pranešime teigė Anglijos banko vadovas Andrew Bailey.

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Augančios energijos kainos didina infliaciją

Anglijos bankas skolinimosi kainą padidino ketvirčiu punkto ir pasekė JAV bei Europos centrinių bankų pavyzdžiu. Pastarieji taip pat pakėlė palūkanų normas nuo karo Artimuosiuose Rytuose pradžios.

Kartu su Ukrainos smūgiais Rusijos naftos perdirbimo gamykloms Persijos įlankos energijos tiekimo sutrikimai dėl JAV ir Irano karo visame pasaulyje lėmė rekordiškai aukštas degalų kainas.

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„Šiandieninis padidinimas neturėtų būti vertinamas kaip pirmoji neišvengiamai ilgos didinimo sekos dalis, – sakė A. Bailey. – Tačiau jei konfliktas Artimuosiuose Rytuose nebus išspręstas, tai greičiausiai nebus ir paskutinis padidinimas.“

Pagerino ekonomikos augimo prognozes

Nepaisant sparčiai augančios infliacijos, bankas pagerino Jungtinės Karalystės ekonomikos augimo 2026 ir 2027 metais prognozes. Centrinis bankas dabar prognozuoja, kad bendrasis vidaus produktas šiais metais augs 1,6 proc., o kitais metais – 1,3 proc. Liepą buvo prognozuotas 1,1 proc. BVP augimas tiek šiais, tiek ir ateinančiais metais.

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Pastarąjį kartą Anglijos bankas bazinę palūkanų normą padidino 2023 metų rugpjūtį, o nuo gruodžio skolinimosi kainą buvo išlaikęs ties 3,75 proc.

Metinė infliacija Didžiojoje Britanijoje rugsėjį paspartėjo labiau, nei tikėtasi, iki 3,5 proc., gerokai viršydama centrinio banko nustatytą 2 proc. tikslą. Anglijos bankas ketvirtadienį pranešė, kad pagal pagrindinę prognozę infliacija piką pasieks kitų metų antrąjį ketvirtį ir sieks 4,9 proc.

indeliai.lt

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