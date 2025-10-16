Paaiškėjo, kiek kitąmet turėtų augti LRT biudžetas

Tai paaiškėjo Finansų ministerijai ketvirtadienį registravus kitų metų valstybės biudžeto projektą.
Šiemet LRT finansavimas siekia daugiau nei 79,6 mln. eurų.
Kitų dviejų metų biudžeto projekcija rodo dar daugiau išaugsiantį LRT biudžetą: numatoma, 2026-aisiais jis sieks beveik 98,1 mln. eurų, dar po metų – daugiau nei 108,1 mln. eurų.
LRT biudžetas apskaičiuojamas automatiškai pagal valstybės gautas pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizo.
Vyriausybė ketvirtadienį turėtų pritarti kitų metų valstybės biudžeto projektui, toliau jį svarstys Seimas.