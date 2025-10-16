Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Paaiškėjo, kiek kitąmet turėtų augti LRT biudžetas

2025-10-16 16:14 / šaltinis: BNS
2025-10-16 16:14

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) biudžetas kitąmet turėtų augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

LRT (nuotr. Elta)

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) biudžetas kitąmet turėtų augti apie 11 proc. iki beveik 88,2 mln. eurų.

REKLAMA
1

Tai paaiškėjo Finansų ministerijai ketvirtadienį registravus kitų metų valstybės biudžeto projektą.

Šiemet LRT finansavimas siekia daugiau nei 79,6 mln. eurų.

Kitų dviejų metų biudžeto projekcija rodo dar daugiau išaugsiantį LRT biudžetą: numatoma, 2026-aisiais jis sieks beveik 98,1 mln. eurų, dar po metų – daugiau nei 108,1 mln. eurų.

LRT biudžetas apskaičiuojamas automatiškai pagal valstybės gautas pajamas iš gyventojų pajamų mokesčio ir akcizo.

Vyriausybė ketvirtadienį turėtų pritarti kitų metų valstybės biudžeto projektui, toliau jį svarstys Seimas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų