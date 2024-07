„Orlen Lietuvai“ nepavyko atgauti virš 8 mln. eurų nuostolių iš „Inter RAO Lietuvos“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 10 dieną galutinai atmetė „Orlen Lietuvos“ ieškinį ir panaikino 2023 metų gruodį pritaikytą 8,4 mln. eurų „Inter RAO Lietuvos“ turto areštą.

„Tai, jog šalių sandorių sudarymo metu jokie apribojimai atsakovės (Inter RAO Lietuvos“ – BNS) atžvilgiu nebuvo taikomi, konstatuotinos (...) nenugalimai jėgai nustatyti būtinos sąlygos“, – nusprendė LVAT.

Pagal įmonių 2015 metais pasirašytą sutartį „Inter RAO Lietuva“ įsipareigojo „Orlen Lietuvai“ tiekti energiją, tačiau tiekėja jos nepatiekė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) 2022 metų pavasarį apribojus jos veiklą, todėl „Orlen Lietuva“ teigė turėjusi pirkti elektrą iš „Elektrum Lietuvos“ ir „Eesti energia“, taip pat iš „Nord Pool“ biržos, dalį energijos pasigaminti pati, dėl ko patyrė 7,931 mln. eurų nuostolių, todėl prašė priteisti šią sumą ir 457,4 tūkst. eurų palūkanų bei 6 proc. procesinių palūkanų.

Be to, „Orlen Lietuva“ pažymėjo, kad „Inter RAO Lietuva“ neturi teisės remtis force majeure (nenugalimos jėgos) aplinkybėmis – dėl karo Ukrainoje bendrovei skirtomis sankcijomis – nes sutarties pasirašymo metu 2015 metais galėjo tokią aplinkybę numatyti. Be to, anot Mažeikių įmonės, „Inter RAO Lietuva“ energiją toliau galėjo tiekti, o atlygį gauti į depozitinę sąskaitą ar pasibaigus sankcijų taikymui.

„Sutartiniai santykiai tarp šalių susiklostė jau prasidėjus kariniams veiksmams Ukrainoje“, – teismui teigė „Orlen Lietuva“.

Tuo metu „Inter RAO Lietuva“ teismui teigė, kad 2022 metų balandį FNTT apribojo jos veiklą – įšaldė lėšas, akcijas ir nekilnojamąjį turtą – todėl ji nebegalėjo vykdyti sutarties.

„Išvada, kuria ieškovė („Orlen Lietuva“ – BNS) įrodinėja, kad neegzistavo išoriškumo ir nenuspėjamumo sąlygos, yra nepagrįsta, ją paneigia pateiktos profesorių (...) išvados“, – teismui teigė „Inter RAO Lietuva“.

Teismas pridūrė, kad „Inter RAO Lietuvai“ toliau tiekiant energiją „Orlen Lietuvai“ tai reikštų vienašališką sutarties vykdymą, todėl tai nebūtų sąžininga, be to, „Orlen Lietuva“ su bendrove iki sankcijų pritaikymo turėjo ilgalaikę bendradarbiavimo praktiką, „iš ko galima spręsti, kad ją vertino kaip patikimą verslo partnerį“.

Nuo 2022 metų gegužės 22 dienos iki gruodžio 31 dienos „Inter RAO Lietuva“ bendrovei „Orlen Lietuva“ liko nepatiekusi 64,5 tūkst. MWh elektros.

FNTT dėl sąsajų su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu 2022 metų pavasarį įšaldė „Inter RAO Lietuvos“ lėšas ir akcijas.

2022-ųjų birželį įmonė paskelbė apie bankroto inicijavimą įmonei, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2023 metų rugsėjį pripažino sprendimą neteisėtu ir nurodė, kad įmonė pažeidė pareigą apie tai informuoti visus kreditorius.