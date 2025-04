Nuo Luko gyvenime patirtų sudėtingų išgyvenimų iki transformacijos, keičiančios verslų plėtros planus

Pasveikęs ir pasiruošęs naujam gyvenimo etapui, Lukas ėmėsi savarankiškai mokytis marketingo pagrindų. Jo aistra ir motyvacija tapo įkvėpimu ne tik jam pačiam, bet ir kitiems. Iš savo asmeninės patirties supratęs, kad marketingas yra brangus ir sudėtingas, jis nusprendė padėti verslininkams rasti kelią į sėkmę be didelių investicijų. Taip gimė idėja įkurti Verslo proveržio formulę.

Marketingas – ne pasirinkimas, bet būtinybė kiekvienam verslui

Įkūręs nuosavą reklamos agentūrą „Way Makers“ Lukas pastebėjo, kad daugelis šiuolaikinių verslų skiria per mažai dėmesio marketingui.

„Nemažai verslininkų negali sau leisti investuoti į marketingo paslaugas, tačiau visi nori augti ir klestėti. Mano tikslas – padėti verslininkams patiems išmokti marketingo pagrindų, kad jie galėtų be didelių išlaidų auginti savo verslus. Deja, marketingas vis dar dažnai nuvertinamas – daugelis verslininkų jį traktuoja kaip antraeilį ar net nereikalingą dalyką, ir tai tampa didele klaida. Be aiškios rinkodaros strategijos net ir geriausias produktas gali likti nepastebėtas. Marketingas – tai ne tik reklama ar gražus logotipas. Tai tiltas tarp verslo ir kliento, būdas parodyti savo vertę, kurti ryšį, įgyti pasitikėjimą ir išsiskirti konkurencingoje rinkoje“, – pastebėjimais dalijasi L. Pačėsas.

Lietuvos versluose Lukas pastebi ir kitą dažnai pasitaikančią situaciją, kai žmonės, turintys dideles finansines galimybes – pvz., grįžę iš emigracijos ar paveldėję pinigų – kurdami verslą viską investuoja į materialias gerybes, tokias kaip aukštos kokybės baldai, įranga ar erdvės įrengimas.

Tačiau jie visiškai pamiršta skirti lėšų marketingui ir reklamai. Dėl šios priežasties, nepaisant įspūdingai įrengtų patalpų bei naujausios įrangos, verslas nepasiekia norimų rezultatų. Pasak Luko, tokios neadekvačios investicijos neskiriant finansų žinomumo didinimui, dažną verslą atvedė prie neigiamų pasekmių.

„Sėkmingas verslas neįsivaizduojamas be nuoseklios ir kryptingos komunikacijos, žinojimo, kas yra tikslinė auditorija, ir gebėjimo ją pasiekti tinkamu laiku bei tinkamu kanalu. Todėl ignoruoti marketingą reiškia apsunkinti sau kelią į augimą – net ir turint gerą idėją, be tinkamo pristatymo ji gali likti nepastebėta. „Verslas be marketingo – tai tarsi automobilis be kuro: kad ir kokia galinga būtų sistema, be varomosios jėgos jis niekur nenuvažiuos“, – sako Lukas.

Būtent dėl šios priežasties Verslo proveržio formulę siekia keisti požiūrį į marketingą ir padėti verslininkams suprasti jo svarbą. Lukas tiki, kad kiekvienas verslas, nepriklausomai nuo dydžio ar sektoriaus, gali išmokti efektyviai komunikuoti su savo klientais ir augti strategiškai, nuosekliai bei tvariai.

Kiekvienas verslas gali tapti savo sėkmės istorijos dalimi

Savo patirtį ir sukauptas žinias agentūros komanda sudėjo į nemokamą naujienlaiškį „Verslo proveržio formulė“, kuriame – nemokami itin praktiški ir paprasti rinkodaros profesionalų patarimai ir pamokos. Nuo DI įrankių iki socialinių tinklų strategijų – visa informacija prieinama nemokamai.

„Mūsų tikslas – suteikti galimybę visiems Lietuvos verslininkams, norintiems augti, gauti profesionalius patarimus ir praktiškas pamokas, kurios padėtų savarankiškai vystyti prekės ženklą“, – priduria Lukas.

Edukacinis naujienlaiškis orientuotas į tai, kad visi verslai galėtų tapti asmeninio prekės ženklo rinkodaros varikliu. Dalyviai gali bet kada prisijungti prie bendruomenės, taip pat ir bet kada atsisakyti nemokamų pamokų vos vieno mygtuko paspaudimu.

„Mes norime, kad kiekvienas galėtų išbandyti, ir jei tai neatrodo naudinga, niekas neturi jaustis įsipareigojęs“, – akcentuoja L. Pačėsas.

Pagrindinis Luko siekis – auginti Lietuvos verslus, padėti įveikti kliūtis ir iššūkius.

„Viską galima išmokti ir pasiekti, nepaisant to, ką išgyveni. Mano istorija yra įrodymas, kad net ir po sunkumų galima sugrįžti į gyvenimą ir pasiekti sėkmę“, – pabrėžia Lukas.