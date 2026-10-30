Nuo lapkričio 1-osios ryšio teikėjai privalės nedelsdami informuoti klientus apie sutrikimus

„Sutrikus ryšiui gyventojams ir verslui svarbu žinoti, kas vyksta ir kada galima tikėtis paslaugos atkūrimo. Nauja tvarka nustato aiškesnę pareigą ryšio paslaugų teikėjams operatyviai informuoti tiek vartotojus, tiek RRT – tai leis greičiau turėti informaciją apie didesnio masto nutrūkimus ir jų pašalinimą“, – pranešime teigė RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Pagal naująją tvarką esant didelio masto ryšio nutrūkimui visi mobiliojo ir fiksuotojo ryšio, interneto ir duomenų perdavimo teikėjai informaciją RRT turės pateikti ne vėliau kaip per 2 val. nustačius sutrikimą, o apie jo pašalinimą – ne vėliau kaip per 1 valandą.
Keičiasi ir informavimo apie planinius tinklo darbus tvarka – jei dėl jų kyla rizika nutraukti paslaugas bent 1 proc. vartotojų, apie tokius darbus vartotojai ir RRT turės būti informuojami ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas.
Trumpesnis informavimo terminas bus galimas, kai atliekami skubūs tinklo gedimų darbai.
RRT Taryba naujus reikalavimus patvirtino liepos viduryje. Jos skaičiavimais, daugiau techninio pasirengimo reikalaujantiems įpareigojimams reikės apie 43 mln. eurų.