Naujas ES kirtis Rusijai ir Baltarusijai: siūlo mokesčius žemės ūkio produktams ir trąšoms

Europos Komisija priėmė pasiūlymą nustatyti tarifus tam tikriems žemės ūkio produktams iš Rusijos ir Baltarusijos, taip pat tam tikroms azoto trąšoms.

Žemės ūkio produktai, kuriems taikomi naujieji tarifai, 2023 m. sudarė 15 proc. žemės ūkio produktų importo iš Rusijos, kuriam dar nebuvo taikomi didesni tarifai. ES Tarybai priėmus sprendimą, visam žemės ūkio produktų importui iš Rusijos būtų taikomi ES tarifai.

Už prekybą ir ekonominį saugumą, institucijų ryšius ir skaidrumą atsakingas Europos Komisijos narys Maroš Šefčovič sakė:

„Šie tarifai kruopščiai derinami siekiant įvairių tikslų. Siekiame toliau silpninti Rusijos karo ekonomiką, kartu mažinti ES priklausomybę, remti mūsų pramonę ir užtikrinti pasaulinį apsirūpinimą maistu. Imsimės visų būtinų veiksmų, kad apsaugotume savo trąšų pramonę ir ūkininkus.“

Pasiūlymo tikslas – sumažinti priklausomybę nuo importo iš Rusijos ir Baltarusijos. Dėl tokio importo, visų pirma trąšų, ES tampa pažeidžiama galimų Rusijos prievartos veiksmų atžvilgiu, todėl kyla pavojus ES apsirūpinimui maistu.

Be to, tarifai padės didinti vidaus gamybą ir ES trąšų pramonę, kuri nukentėjo per energetikos krizę. Tai taip pat sudarys sąlygas įvairinti tiekimą iš trečiųjų šalių.

Tai padės užtikrinti stabilų trąšų tiekimą ir, svarbiausia, užtikrinti, kad ES ūkininkai ir toliau galėtų gauti trąšų už prieinamą kainą.

Pasiūlyme numatytos poveikio švelninimo priemonės, jei ES ūkininkai pajustų žymų trąšų kainų padidėjimą.

Tikimasi, kad tarifai neigiamai paveiks Rusijos eksporto pajamas, o tai turės įtakos Rusijos gebėjimui vykdyti agresijos karą prieš Ukrainą.