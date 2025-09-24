NASA ruošiasi atidaryti pirmąją pasaulyje komercinę kosminę stotį

Agentūra yra numačiusi konkurso būdu atsirinkti geriausius projektus ir vieną ar kelius partnerius, kurie dalyvaus pirminiame bandyme – 30 dienų trukmės ekspedicijoje į kosmosą su įgula. Vėliau NASA iš esmės pirks „stoties paslaugas“ iš privataus rangovo, kuriam bus pavesta eksploatuoti modernų TKS įpėdinį.
Nors paraiškų dalyvauti konkurse laukiama kitais metais, NASA jau bendradarbiauja su keliomis bendrovėmis, vystančiomis komercinių stočių projektus.
Viena iš šių įmonių – Kalifornijoje įsikūrusi „Vast Space“, kuri pasirašė sutartį su „SpaceX“ dėl pirmosios pasaulyje komercinės kosminės stoties „Haven-1“ paleidimo 2026 m. gegužę.
„Haven-1“ – tai vieno modulio konstrukcijos nesudėtingas projektas koncepcijai pagrįsti. Numatyta jo įgyvendinimo orbitoje trukmė – treji metai, per kuriuos bus vykdomos keturios ekspedicijos, truksiančios po dvi savaites. Jose dalyvausiančias įgulas sudarys po keturis astronautus.
Planuojama, kad „į žmogaus poreikius orientuoto“ dizaino stotis „Haven-1“ su mokslo laboratorija, kurioje bus atliekami mikrogravitacijos tyrimai ir gaminamos technologijos, įskaitant puslaidininkius, bus prieinama tiek privačioms, tiek valstybinėms misijoms. Tokiu būdu „Vast Space“ turės galimybę įgyti patirties kur kas sudėtingesniam TKS įpėdinio statybos projektui, jei laimėtų NASA konkursą.
„Mūsų pagrindinis prioritetas yra tapti tikra kosminės stoties bendrove – turinčia stotį orbitoje, nusiuntusia į ją žmonių tam tikram laikotarpiui ir saugiai pargabenusia juos atgal į Žemę“, – sakė „Vast Space“ vadovas Maxas Haotas.
„Štai kokiose lenktynėse mes iš tiesų dalyvaujame“, – pabrėžė jis.
Kosminės kainos
Tačiau kosmines stotis eksploatuoti kainuoja brangiai, tvirtina Masačusetso technologijos instituto aeronautikos profesorius Olivier de Weckas.
„Atlikome keletą tyrimų komercinių kosminių stočių tema, ne tik apie jų techninį įgyvendinamumą, bet ir logistiką bei ekonominį gyvybingumą – skaičiai, kuriuos turime, gana bauginantys“, – sakė jis.
Pasak profesoriaus, dabartinės TKS eksploatavimo išlaidos sudaro apie 12 mln. JAV dolerių per dieną. Pusė tiek kainuoja nugabenti įgulą ir krovinius į stotį ir pargabenti iš jos.
„Siekiant užtikrinti gyvybingumą, būsimos komercinės kosminės stoties metinės eksploatacijos išlaidos turės siekti 1–2 mlrd. JAV dolerių per metus arba 2,7–5,5 mln. JAV dolerių per dieną, t. y. mažiau nei pusę TKS patiriamų išlaidų“, – teigė O. De Weckas.
„Vast Space“ savo veiklos išlaidų neatskleidžia, bet pareiškė, kad iki „Haven-1“ paleidimo bus investavusi apie 1 mlrd. JAV dolerių. Šią sumą sudarys privačios lėšos, kurias skyrė įmonės įkūrėjas Jedas McCalebas, susikrovęs turtus iš kriptovaliutų verslo, ir iš klientų gautos pajamos.
