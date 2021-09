„Mercedes-Benz“ pristatė naujausius modelius: parodė, kas laukia netolimoje ateityje

Kviečiame iš arčiau susipažinti su keturiomis ryškiausiomis naujienomis.

EQE: naujas verslo klasės avangardas

Naujasis EQE modelis yra sukurtas ant tokios pačios platformos, kaip ir anksčiau pasirodęs prabangus elektromobilis EQS. EQE ratų bazė yra 90 mm trumpesnė palyginti su EQS. Savo išmatavimais šis modelis prilygsta CLS modeliui, tačiau jo salonas erdvesnis negu E klasės modelio.

(16 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Mercedes-Benz“ e-mobilumo vizija

Kaip ir EQS modelis, EQE turės galimybę atnaujinti elektromobilio programinę įrangą ir įdiegti visiškai naujas funkcijas nuotoliniu būdu. Elektromobilio standartinėje įrangoje bus galima rasti tokias naujoves kaip specialius garso režimus, pavyzdžiui, „roaring pulse“, taip pat du naujus vairavimo režimus jauniems vairuotojams, mini žaidimus ir DIGITAL LIGHT žibintų projekcinę funkciją. Nepaisant gausios standartinės įrangos, automobilį galima sukomplektuoti su daugybe kitų funkcijų pagal asmeninius poreikius.

EQE modelis turės 90 kWh talpos bateriją ir viena įkrova galės nuvažiuoti net iki 660 km (pagal WLTP), todėl elektromobilis tinkamas ilgoms kelionėms. Artimiausiu metu bus pristatytas EQE 350 elektromobilis su 288 AG galios varikliu.

„Mercedes-Benz“ EQE pristatymas: https://youtu.be/ioHNuJhREPc.

„MERCEDES-AMG EQS“: 100 proc. emocijų, 0 proc. išmetamųjų teršalų

„Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+“ – pirmasis visiškai elektrinis modelis iš „Mercedes-AMG”. Jis turės po variklį kiekvienai ašiai ir reguliuojamą visų varančiųjų ratų sistemą „AMG Performance 4MATIC+“, kuri užtikrins optimalų galios paskirstymą kiekvienam ratui.

Standartinėje versijoje elektriniai varikliai generuos 658 AG galią ir 950 Nm sukimo momentą. Papildomai užsisakius AMG DYNAMIC PLUS paketą, maksimali galia bus kilstelta iki 761 AG, o sukimo momentas sieks 1020 Nm.

Su AMG DYNAMIC PLUS paketu elektrinis „Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+“ iki 100 km/val. įsibėgės per 3,4 sekundės, jei baterija bus įkrauta bent 80 procentų. Standartinė „Mercedes-AMG EQS“ versija nedaug atsiliks ir tokį patį greitį išvystys per 3,8 sekundės. Abiejų modelių maksimalus greitis bus atitinkamai apribotas iki 250 ir 220 km per valandą.

„AMG EQS“ pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=UB2nfX8x2O4.

„Mercedes-Maybach EQS“ koncepto premjera: visiškai elektrinio „Maybach” pristatymas

„Mercedes-Maybach“ legendos istorija tęsiasi nuo 1921 metų, kai Vilhelmas ir Karlas Maybachai pradėjo kurti automobilius su vieninteliu tikslu – sukurti geriausius iš geriausių. Ši vizija ir sėkmės istorija nepertraukiamai lydi „Mercedes-Maybach“ jau šimtmetį.

„Mercedes-Maybach EQS“ išsiskiria ikonišku dviejų spalvų dizainu ir prabangiu interjeru. Daug dėmesio skirta gale sėdintiems keleiviams, kuriems buvo sukurta erdvė darbui ir komfortui kelionės metu.

Kita išskirtinė „Mercedes-Maybach EQS“ funkcija – automatiniu būdu priekyje ir gale atidaromos durys. Savininkui priėjus prie automobilio atsiveria durų rankenos, o priėjus arčiau durys atsidaro. Taip pat, duris galima atidaryti nuotoliniu būdu su MBUX sistema.

MBUX programinėje įdiegtas dirbtinis intelektas leidžia šiai sistemai visiškai prisitaikyti prie automobilio vairuotojo poreikių. Pavyzdžiui, sistema teikia individualizuotus pramogų ir informacijos, komforto ir automobilio funkcijų naudojimo pasiūlymus.

„Mercedes-Maybach EQS“ koncepto pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=HGW4HvdZJRE.

Pranašesnis už laiką: „Mercedes-Benz G-Class“ pasiruošęs įžengti į e-mobilumo erą

Kita netikėta „Mercedes-Benz“ ateities vizija – koncepcinis visureigis EQG. Nepaisant futuristiškų dizaino elementų, savo linijomis jis labai aiškiai praneša, kad yra sukurtas legendinio G klasės visureigio pagrindu. Gamintojas planuoja, kad elektrinis modelis ne tik pasižymės tais pačiais pravažumo ir patvarumo standartais kaip vidaus degimo varikliu varomas modelis, bet ir tam tikrose srityse bus tobulesnis.

Koncepcinis EQG taip pat turi rėminę konstrukcija su nepriklausoma pakaba priekyje ir fiksuota gale. Čia sumontuoti keturi elektros varikliai, kurie yra arti kiekvieno rato ir gali veikti visiškai atskirai. Visi įprasti visureigiai turi palėtintą pavarą, todėl EQG šią funkciją išpildys pasitelkdamas dviejų greičių pavarų dėžę. Bekelėje tokie sprendimas leis išvažiuoti iš bet kokios situacijos ir neišmes į aplinką išmetamųjų dujų.

EQG koncepto pristatymas: https://www.youtube.com/watch?v=if-4pPa7KGw.