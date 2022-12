Mažmeninė prekyba per mėnesį augo 0,3 proc., per metus – mažėjo 1,8 proc.

Per metus – lapkritį, palyginti su 2021 metų lapkričiu – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta (be PVM) palyginamosiomis kainomis sumažėjo 1,8 proc., išankstinius duomenis pranešė Statistikos departamentas.

Per mėnesį maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta sumažėjo 0,4 proc., per metus – 7 proc., ne maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį padidėjo 0,6 proc., per metus – sumažėjo 4,2 procento. Automobilių degalų mažmeninės prekybos įmonių apyvarta per mėnesį augo 0,4 proc., per metus – 13 procentų.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) lapkritį siekė 109,5 mln. eurų to meto kainomis ir, palyginti su spaliu, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką, palyginamosiomis kainomis padidėjo 1 proc. Per metus apyvarta palyginamosiomis kainomis padidėjo 13,9 procento.