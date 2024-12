Matomos reklamos kampanijos kūrimas lauko ir vidaus ekranuose su OWEXX

REKLAMA

Vienas pagrindinių reklamos už namų ribų privalumų – reklama sukuria harmoniją tarp dėmesį atkreipiančių vaizdų bei tekstų ir nesibrauna į asmeninę vartotojo erdvę, kitaip sakant, tokia reklama yra efektyvi ir todėl, kad nėra akivaizdi – ji tampa dinamiškos aplinkos dalimi, traukiančia akį patraukliais vizualais ir įtraukiančiais tekstais. „The Out of Home Advertising Association of America“ apklausos duomenimis (2023), 85 % vartotojų teigia, kad informacija, pateikiama reklamos ne namuose priemonėse, yra naudinga, 65 % po matytos reklamos ėmėsi kokių nors veiksmų (apsilankė interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar pan.), o 52 % tai atliko mobiliuosiuose įrenginiuose, iš karto.

Reklamos kampanija, pasiekianti plačią ir įvairią auditoriją, skirtingose erdvėse didina prekės ženklo matomumą ir žinomumą, kuria nuoseklų įmonės įvaizdį, o svarbiausia – pasiekia tikslinę auditoriją. Reklamos žinutė, pasiekianti vartotojus ekranuose, esančiuose miestų gatvėse ir sankryžose, prekybos centruose, medicinos įstaigose, pramogų ir poilsio erdvėse, oro uostuose ir kt. suteikia įvairiapusį auditorijos pasiekiamumą ir leidžia reklamos žinutei, o tuo pačiu, žinoma, ir prekės ženklui, tapti jos aplinkos dalimi, užtikrinant, kad žinutė būtų matoma tada, kai vartotojui gali prireikti reklamuojamo produkto ar paslaugos siūlomų sprendimų.

OWEXX reklaminiai plotai siūlo įvairias reklamos priemones – didžiausią reklamos plotų pasirinkimą Lietuvoje. Aukščiausios kokybės lauko ekranai miestų gatvėse, sankryžose, prie populiarių prekybos ir laisvalaikio centrų, verslo centrų yra universali ir optimalias sąlygas matomai reklamai suteikianti priemonė, negana to, palankiai vertinama tarp vartotojų. Vidaus ekranai – tai įvairiose vietose, tokiose kaip medicinos įstaigos, prekybos centrai, oro uostai, vandens parkas, viešasis transportas ir kt. siūloma dinamiška reklamos medija, kartu su lauko ekranais kurianti ryškią ir vieningą reklamos kampaniją.

Pasirinkus reklamos priemonę – ekranus – pagal tai, kur dirba, gyvena, leidžia laisvalaikį tikslinė prekės ženklo auditorija, galima efektyviai pasiekti potencialius klientus tinkamiausiu metu, užtikrinant dėmesį ir optimalų įsitraukimą į reklamos turinį. Tikslingai pasiekta auditorija, tinkamoje vietoje (tiksliau – vietose) padeda kurti prekės ženklo atpažįstamumą, stiprinti įmonės įvaizdį, skatinti pirkimo sprendimus.

„Dreamdata“ duomenimis (2024), pavyzdžiui, kalbant apie verslas-verslui (B2B) komunikaciją, dažnai tam, kad būtų priimtas sprendimas, reklama yra pastebima 62 kartus, bent trijose skirtingose reklamos priemonėse (vietose).

Kiekviena iš minėtų priemonių turi savus privalumus, kuriuos sujungus kuriama ryški ir įsimintina reklamos kampanija. OWEXX siūlomi lauko ekranai pasiekia didelę auditoriją modernioje, ryškioje, aukščiausios kokybės skaitmeninėje „drobėje“; vidaus ekranai medicinos įstaigose, viešajame transporte pasiekia itin dėmesingą, laiko informacijai perskaityti galinčią skirti auditoriją, o ekranai vandens parke pasiekia pozityviai nusiteikusius vartotojus ir siūlo transliuoti teigiamas asociacijas kuriančią reklamos žinutę. Reklama prekybos centruose ir lauko ekranai pakeliui ar šalia prekybos centrų komunikuoja su pirkimo sprendimus priimti pasiruošusiu ir informacijos ieškančiu vartotoju.

Reklama ekranuose – patikimos ir teigiamai vertinamos reklamos priemonės, ryškios ir dinamiškos reklamos žinutės ir dėmesingos, naujai informacijai atviros auditorijos sinergiją siūlanti reklamos medija, kurianti matomumą, atpažįstamumą ir dėmesį, kuris virsta numatytų tikslų pasiekimu.

OWEXX reklaminiai plotai – tai, ko reikia išsiskiriančiai reklamai

OWEXX reklaminiai plotai – tai moderni ir didžiausią reklamos plotų pasirinkimą Lietuvoje siūlanti reklamos platforma, kurioje yra tai, ko reikia efektyviai ir įsimintinai reklamos kampanijai. Nuo lauko ekranų ir reklaminių stendų miestuose ir pagrindiniuose keliuose iki įvairių reklamos plotų verslo centruose, medicinos įstaigose, prekybos centruose, oro uostuose, vandens parke, viešajame transporte ir kt. bei reklamos radijuje, televizijoje ir internete – pasirinkimų gausa leidžia pasiekti tikslinę auditoriją įvairiose vietose.

OWEXX reklamos plotai – tai ne tik dėmesį traukiančios reklamos priemonės, tačiau ir reklamos kūrimo paslaugos – nuo idėjos iki visapusiškai įgyvendintos kampanijos. Kad Jūsų žinutė būtų ne tik pastebėta, bet ir sukurtų ilgalaikį ryšį su vartotoju.

Daugiau informacijos apie lauko ir vidaus ekranus bei kitus OWEXX siūlomus reklamos plotus rasite https://www.reklaminiaiplotai.lt/

Straipsnį parengė „OWEXX“.