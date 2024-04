Mačiulis: Lietuvai reikėtų atidžiau stebėti dirbti atvykstančius užsieniečius

Anot jo, imigrantai iš trečiųjų dažnai atvyksta su fiktyviomis darbo sutartimis, be to, tarp jų yra per mažai aukštos kvalifikacijos specialistų.

„Tokio pobūdžio vartai mes neturėtumėm būti imigrantams iš trečiųjų šalių ir čia turėtų būti griežtesnės taisyklės, tai negali būti kažkokios vienadienės įmonės, turi būti įsipareigojimai, kad, pavyzdžiui, pusę metų turėtų dirbti, ir kad kvalifikacija aukšta turėtų būti. (...) Taip, mes turime aukštą šuolį pavežėjų ir maisto išvežiotojų, bet taip neturėtų būti“, – ketvirtadienį pristatydamas naujausias banko prognozes aiškino „Swedbank“ analitikas.

„Sėkmingos migracijos raktas yra žmonių įvairovė, profesijų įvairovė“, – pabrėžė N. Mačiulis.

„Swedbank“ prognozuoja, kad šiais ir kitais metais žmonių užimtumas Lietuvoje toliau augs, tik mažesniu tempu. Anot N. Mačiulio, užimtumas, pernai padidėjęs 1,4 proc., šiais metais turėtų didėti mažiau – 0,3 procento.

REKLAMA

REKLAMA

„Ir šiemet, ir kitais metais užimtumas šiek tiek padidės, bet jau nebe tokiais tempais, kaip praeitais metais, ir prognozė tokia, kad šiais metais užimtumas didės 0,3 proc. (...) To priežastimi išlieka teigiama ekonominė imigracija, tai yra, kai į šalį atvyksta žmonės, turintys arba planuojantys greit susirasti darbą“, – kalbėjo ekonomistas.

REKLAMA

Anot jo, pernykščiam augimui įtakos turėjo ir dėl imigracijos didėjęs gyventojų skaičius. Ekonomistas prognozuoja, kad šiemet grynoji imigracija sieks apie 30 tūkst., o kitais metais sumažės iki 24 tūkst.

Anksčiau bankas prognozavo, jog 2024 metais žmonių užimtumas smuks 0,6 proc., o 2025 metais – 0,1 proc.

Autorė Goda Vileikytė