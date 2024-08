LVAT: taršos leidimas nuo gaisro kentėjusiai „Ekologistikai“ panaikintas pagrįstai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) liepos 31 dieną atmetė „Ekologistikos“ skundą ir paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 metų gegužės 2 dienos sprendimą.

„Tai, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės laikėsi atsakovo (Aplinkos apsaugos agentūros – BNS) pozicijos, nagrinėjamu atveju nėra ydinga, nes viešasis teisinis argumentavimas nėra saugomas autorinės teisės normomis“, – nusprendė LVAT.

„Ekologistika“ LVAT teigė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas netinkamai išnagrinėjo jos pateiktus argumentus ir tiesiog pakartojo tai, ką agentūra teigė savo sprendime.

„(Teismas – BNS) neatliko visapusiško, išsamaus ir objektyvaus įrodymų tyrimo pagal įrodymų vertinimo taisykles, nenagrinėjo pagrindinių bendrovės skundo argumentų ir dėl jų argumentų nepateikė, o sprendimą grindė deklaratyviais teiginiais, pritardamas Agentūros priimtiems sprendimams“, – teismui teigė „Ekologistika“.

2019 metais Aplinkos apsaugos agentūra iš Aplinkos apsaugos departamento gavo raštą „Dėl Taršos leidimo sąlygų peržiūrėjimo“. Jame nurodyta, kad, atlikus planinį „Ekologistikos“ patikrinimą ir nustačius, kad bendrovės gamybinėse patalpose įvyko padangų gaisras bei pasikeitė įrenginių veikimo, atliekų tvarkymo įrenginiuose vykdomos atliekų apdorojimo ir laikymo veiklos galimybės, prašoma skubiai peržiūrėti taršos leidimo sąlygas.

2020 metų gegužės 25 dieną Aplinkos apsaugos agentūra priėmė sprendimą, kad taršos leidimas šiai bendrovei turi būti pakeistas. Agentūra nustatė 40 darbo dienų terminą paraiškai dėl taršos leidimo pakeitimo pateikti ir apie tai informavo bendrovę.

„Ekologistikai“ nepateikus paraiškos, Aplinkos apsaugos agentūra 2020 metų liepą raštu įspėjo įmonę apie galimą taršos leidimo galiojimo panaikinimą ir nustatė 20 darbo dienų terminą, per kurį ji turėjo pašalinti rašte nurodytas aplinkybes, pateikdama paraišką pakeisti taršos leidimą. Taip pat „Ekologistika“ buvo įspėta, kad jei per nurodytą laiką nebus pašalinti nustatyti trūkumai, leidimo galiojimas bus panaikintas.

Bendrovei per duotą terminą nepašalinus trūkumų, Aplinkos apsaugos agentūra 2020 metų rugsėjo 21 dieną panaikino taršos leidimo galiojimą.

„Ekologistika“ teismui teigė, kad Aplinkos apsaugos agentūra negalėjo laikyti, kad trūkumas – prašymo dėl taršos leidimo keitimo nebuvimas – negalėjo būti laikomas nepašalintu, nes šis agentūros prašymas buvo apskųstas teismui. Be to, nustatytas 40-ies ir, vėliau, 20-ies dienų terminas yra per trumpas ir per tokį laiką nėra įmanoma įvykdyti visų reikalingų veiksmų paraiškai pateikti.

„Agentūra „Ekologistikai“ nustatė tokius terminus (...), per kuriuos neįmanoma išspręsti klausimų dėl per gaisrą pažeistų pastatų rekonstravimo ir įrangos atnaujinimo, taip pat nėra įmanoma išnagrinėti baudžiamosios bylos, todėl šis sprendimas objektyviai buvo neįgyvendinamas“, – teismams teigė bendrovė.

„(Agentūra – BNS) įpareigojo pateikti paraišką pakeisti taršos leidimą esant tokioms aplinkybėms, kai ji (bendrovė – BNS) dar neturi duomenų, kiek galės atnaujinti ūkinės veiklos vykdymą, ir tuo momentu, kai bendrovei yra taikomi veiklos apribojimai baudžiamojoje byloje“, – pabrėžė „Ekologistika“.

Tuo metu Aplinkos apsaugos agentūra teigė, kad teismas tinkamai išnagrinėjo visus argumentus ir pabrėžė, kad agentūra laikėsi visų įstatymų, o jos prašymą įgyvendinti buvo įmanoma.

„Pareiškėjo („Ekologistikos“ – BNS) argumentai, kad jis negalėjo pateikti paraiškos dėl laikinojo turto apribojimo, yra jo aplaidumas, išimtinai priklausantis (priklausęs) nuo pačios bendrovės, o ne susidariusios objektyvios priežastys“, – teismams teigė Aplinkos apsaugos agentūra.

Teismai sprendė, jog Aplinkos apsaugos agentūra privalo panaikinti įmonei išduoto taršos leidimo galiojimą, jeigu ji nereaguoja į suteiktą papildomą terminą bei įspėjimą dėl tokio leidimo panaikinimo, o priimtas ginčijamas sprendimas yra „teisinė pasekmė, kilusi iš bendrovei nustatytų ankstesnių prievolių“.

Gaisras Alytaus Pramonės rajone įsikūrusioje įmonėje „Ekologistika“ kilo 2019 metų spalį. Ugniagesiai su ugnimi ir jos padariniais kovojo ilgiau nei savaitę.

Kelias dienas po gaisro apylinkėse fiksuotas smarkiai padidėjęs oro užterštumas pavojingomis medžiagomis.

Dėl gaisro Alytaus mieste ir rajone buvo paskelbtos ekstremalios situacijos.

Gaisro aplinkai padaryta žala, prokuratūros duomenimis, preliminariai vertinama daugiau nei 5,3 milijono eurų.