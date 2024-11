„Luminor“ keičia paslaugų kainas: nepatikėsite, ką paruošė klientams

Bent jau taip galima spręsti iš vieno didžiausių Lietuvoje veikiančių „Luminor“ bankų. Trečiadienį jis išsiuntė klientams laiškus su naujais paslaugų tarifais, kurie įsigalios nuo 2025 m. pradžios.

Ir kaip bebūtų netikėta, nuo Naujųjų jie bus mažesni. Bent jau standartinio krepšelio pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslauga.

Mėnesinis jos mokestis mažės nuo 1,37 euro iki 1 euro. Tiek pat šis mokestis sumažės tiek vyresniems (virš 65 m.), tiek jaunesniems (iki 21 m.) banko klientams.

Tiesa, nepasiturintiems gyventojams, kurie gauna socialines išmokas, bus taikoma 50 proc. nuolaida.

Be to, pasirinkę pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, nemokamai galės atlikti ne 10, kaip yra dabar, o 15 pinigų pervedimų per mėnesį.

Galiausiai ir nemokamai bankomate išgryninama suma padidės nuo 750 iki 800 eurų.

Kaip tik tokias maksimalias ribas dėl pagrindinio mokėjimo paslaugų krepšelio prieš du mėnesius nustatė Lietuvos bankas.

„Luminor“ komunikacijos vadovė Indrė Baltrušaitienė paaiškino, kad jos atstovaujamo banko įkainiai reguliariai peržiūrimi atsižvelgiant į besikeičiančią ekonominę aplinką.

„Tokie sprendimai leidžia užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tvarumą, investuoti į naujoves ir dar geresnę klientų aptarnavimo kokybę“, – komentavo banko atstovė.

Anot jos, svarstant kainodaros pokyčius, atsižvelgiama į besikeičiančius vartotojų poreikius ir vartojimo įpročius.

„Pavyzdžiui, „Luminor Black“ kortelės turėtojams, kuria dėl jos privalumų dažnai naudojamasi kelionių metu, mažiname valiutos keitimo mokestį už atsiskaitymus ne eurais.

Na, o kasdieniams atsiskaitymams dažniausiai naudojamai debeto kortelei yra didinamas grynųjų pinigų išėmimo limitas, nemokamų pervedimų interneto banke kiekis, įtraukiamos papildomos lengvatos“, – aiškino I. Baltrušaitienė.