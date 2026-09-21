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LTG vėl nutraukė geležinkelio linijos iki Rūdninkų poligono elektrifikavimo konkursą

2026-09-21 13:59 / šaltinis: ELTA
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2026-09-21 13:59
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Valstybės valdoma „LTG grupė“ antrą kartą nutraukė 25,6 kilometro ilgio geležinkelio linijos nuo Vilniaus rajono Juodšilių miestelio iki Rūdninkų poligono Šalčininkų rajone, kur statomas milijardinės vertės karinis miestelis Vokietijos brigadai, elektrifikavimo konkursą, rodo centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

Bėgiai (nuotr. bendrovės)

Valstybės valdoma „LTG grupė“ antrą kartą nutraukė 25,6 kilometro ilgio geležinkelio linijos nuo Vilniaus rajono Juodšilių miestelio iki Rūdninkų poligono Šalčininkų rajone, kur statomas milijardinės vertės karinis miestelis Vokietijos brigadai, elektrifikavimo konkursą, rodo centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema.

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Joje rašoma, kad sprendimas nutraukti konkursą priimtas rugsėjo 8 dieną, o jį lėmė tiekėjų klausimų ir pastabų dėl nepakankamai aiškių kvalifikacijos reikalavimų vertinimas. 

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LTG antrą kartą nutraukė geležinkelio linijos iki Rūdninkų poligono elektrifikavimo konkursą

Sistemos duomenimis, naujas konkursas dar nėra paskelbtas.

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Kaip rašė BNS, LTG grupės verslo aptarnavimo įmonė LTG Kompetencijų centras liepos pradžioje skelbė pirmąjį šių darbų konkursą, tačiau vėliau jį nutraukė ir rugpjūčio pradžioje paskelbė naują.

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Pirminis konkursas buvo nutrauktas gavus tiekėjų pastabų dėl nepakankamai aiškių sąlygų.

LTG atstovas Domas Jurevičius BNS tuo metu teigė, kad siekiant išplėsti galimų dalyvių skaičių strateginės geležinkelio jungties į Rūdninkų poligoną elektrifikavimo konkurse buvo peržiūrėti kvalifikaciniai konkurso reikalavimai.

Tarptautinis pirkimas skelbiamas derybų būdu. Kaip anksčiau BNS teigė D. Jurevičius, sutartį su laimėtoju planuojama pasirašyti iki šių metų pabaigos.

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Darbus planuojama atlikti per dvejus metus, kiek preliminariai jie galėtų kainuoti, LTG nekomentuoja.

Modernizuojant ruožą nuo Juodšilių iki Jašiūnų ir toliau iki Rūdninkų poligono atskirai bus įrengtas kontaktinis tinklas, nauji signalizacijos, ryšių ir elektros tiekimo įrenginiai, o eismo valdymui bus diegiama centralizuota kontrolės sistema.

BNS vasarį rašė, kad geležinkelį iki Rūdninkų karinio poligono už 30,2 mln. eurų (su PVM) per dvejus metus ir 8 mėnesius suprojektuos ir nuties vienos didžiausių šalyje infrastruktūros statybos bendrovių „Kauno tiltai“ ir LTG įmonės Geležinkelio tiesimo centras konsorciumas.

Įmonės nuties 8,6 km ilgio plačiosios (rusiškos) – 1520 mm pločio – vėžės geležinkelio atšaką nuo tarpstočio Jašiūnai–Stasylos iki Rūdninkų poligono.

indeliai.lt

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