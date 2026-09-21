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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos punkte pasienyje

2026-09-21 11:00 / šaltinis: BNS
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2026-09-21 11:00
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Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte, pirmadienį pranešė LTG.

„LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos pasienio punkte

Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) infrastruktūros bendrovė „LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos geležinkelio pasienio kontrolės punkte, pirmadienį pranešė LTG.

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Pasak pranešimo, šis punktas pasienyje su Baltarusija yra vienas svarbiausių ES išorės pasienio punktų, kuriuo naudojasi supaprastinto tranzito dokumentų turėtojai. Sistema bus modernizuojama atsižvelgiant į kintančias saugumo grėsmes ir efektyvios valstybės sienos kontrolės poreikį.

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„LTG Infra“ atnaujins vaizdo stebėjimo sistemą Kenos pasienio punkte

„LTG Infra“ BNS teigė, kad artimiausiu metu bus skelbiamas įrangos pirkimo konkursas.

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Įgyvendinus projektą bus atnaujinta vaizdo stebėjimo infrastruktūra, padidintas teritorijos stebėjimo efektyvumas, sustiprintos galimybės laiku nustatyti galimus pažeidimus bei greitai reaguoti į incidentus.

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Kaip BNS teigė „LTG Infra“, įgyvendinus projektą įranga naudosis Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Projektas bus finansuojamas pagal Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonę, įtrauktą į Integruoto sienų valdymo fondo 2021–2027 metų programą. Pagal planą „LTG Infra“ rengs konkursus, koordinuos projekto įgyvendinimą.

Kenos punkto vaizdo sistemas anksčiau už 2 mln. eurų yra atnaujinusi informacinių technologijų įmonė „Atea“, pasienyje su Baltarusija esančių Lavoriškių ir  Padvarionių užkardų sistemas – atitinkamai už 760 tūkst. ir 2,4 mln. eurų – inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“.

indeliai.lt

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