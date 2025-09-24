LPT tirs galimą neleistiną reklamą „Twinsbet“ arenos pavadinime

„Lažybų organizatorių logotipų naudojimas remiamo asmens pavadinime laikomas reklama, kuri nėra leistina“ – pranešė LPT.
Kaip teigia tarnyba, „Twinsbet“ arena dėl to jau buvo įspėta, bet į raginimus neatsižvelgė.
Buvusi Vilniaus „Siemens“ arena 2021 metais buvo pervadinta į „Avia Solutions Group“, o 2024 metais į „Twinsbet“.
Pagal liepos 1 dieną įsigaliojusias Azartinių lošimų įstatymo pataisas lošimų organizatorių vardai negali būti naudojami remiamų objektų pavadinimuose. Pavadinimus ir ženklus jie gali nurodyti tik ant savo buveinės, lošimo vietų ir interneto svetainėje.
Kaip rašė BNS, LPT teigimu, nauja tvarka yra pereinamoji, prieš įsigaliosiant visiškam lošimų reklamos draudimui 2028 metais. Iki tol lošimų reklama ribojama, tačiau leidžiama.
