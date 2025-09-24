Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

LPT tirs galimą neleistiną reklamą „Twinsbet“ arenos pavadinime

2025-09-24 14:55 / šaltinis: BNS
2025-09-24 14:55

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) pradėjo azartinių lošimų ir kazino bendrovės „Nesė“ patikrinimą dėl „Twinsbet“ arenos pavadinime panaudoto lažybų prekės ženklo, pranešė tarnyba.

„Twinsbet“ arena (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lošimų priežiūros tarnyba (LPT) pradėjo azartinių lošimų ir kazino bendrovės „Nesė“ patikrinimą dėl „Twinsbet“ arenos pavadinime panaudoto lažybų prekės ženklo, pranešė tarnyba.

0

„Lažybų organizatorių logotipų naudojimas remiamo asmens pavadinime laikomas reklama, kuri nėra leistina“ – pranešė LPT.

Kaip teigia tarnyba, „Twinsbet“ arena dėl to jau buvo įspėta, bet į raginimus neatsižvelgė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvusi Vilniaus „Siemens“ arena 2021 metais buvo pervadinta į „Avia Solutions Group“, o 2024 metais į „Twinsbet“.

Pagal liepos 1 dieną įsigaliojusias Azartinių lošimų įstatymo pataisas lošimų organizatorių vardai negali būti naudojami remiamų objektų pavadinimuose. Pavadinimus ir ženklus jie gali nurodyti tik ant savo buveinės, lošimo vietų ir interneto svetainėje.

Kaip rašė BNS, LPT teigimu, nauja tvarka yra pereinamoji, prieš įsigaliosiant visiškam lošimų reklamos draudimui 2028 metais. Iki tol lošimų reklama ribojama, tačiau leidžiama.

