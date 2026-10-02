Lietuvos savivaldybių asociacija: regionai norėtų daugiau ES lėšų

„Regionų plėtros įstatyme priimtas sprendimas ne mažiau 30 proc. europinės paramos, jis galėtų būti ambicingesnis. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, 35 proc. paramos, nes tai nedidintų fiskalinės įtampos valstybėje“, – penktadienį Prezidentūroje vykstančiame Regionų forume sakė LSA prezidentas Audrius Klišonis.
„Tai duotų didesnę galimybę ir pasitikėjimą pačioms savivaldybėms spręsti“, – pridūrė jis.
Pasak A. Klišonio, tai nedidintų valstybės biudžeto deficito, bet suteiktų daugiau galimybių savivaldai.
Jis, be kita ko, teigė, kad ES, valstybės bei savivaldybių šaltiniai ir skolinimasis turėtų veikti kaip viena sistema, savivalda turėtų turėti daugiau laisvės nustatyti, kurios investicijos teritorijoje svarbiausios.
Finansų ministras Taurimas Valys teigė, kad regionų stiprinimas yra vienas prioritetų, ir pabrėžė, kad Lietuva turi įsipareigojimų dėl fiskalinės politikos ir privalo jų laikytis.
„Mes matom, kad privalėsim bendraut su Europos Komisija dėl tam tikrų galbūt išimčių didinimo. Jau pradėjom diskusijas su eurokomisarais Briuselyje. Deja, šiai dienai dar nesam pakeitę šitų įsipareigojimų, (...) bet tikrai girdim poreikius, nuogąstavimus ir įsivaizdavimus. Tikrai eisim tuo dialogo keliu“, – sakė T. Valys.
LSA siūlo taikyti paskatas investicijoms
Jis sutiko, kad bendri savivaldybių projektai turėtų turėti pranašumą pretenduojant į ES finansavimą.
LSA taip pat siūlo taikyti paskatas investicijoms pritraukti ir skatinti vietos ekonomiką paverčiant savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį savarankišku šaltiniu ir skiriant joms dalį pelno mokesčio.
Savivaldybės siūlo didinti nacionalinio plėtros banko (ILTE) paskolų limitą, leisti turėti didesnį biudžeto deficitą skolinantis investicijoms ir iš kitų šaltinių.
Finansų ministerija bei LSA Regionų forume pasirašė memorandumą, kuriuo sutarė ieškoti su finskalinėmis drausmės taisyklėmis suderinamų sprendimų, didinančių svivaldybių investicinį potencialą.
Ministerija bei asociacija įsipareigojo iki 2027 metų liepos 1 dienos parengti ir pristatyti onkrečius siūlymus.