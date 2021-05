Lietuvos pašto pelnas smuko beveik 70 proc.: įmonės vadovė aiškina priežastis

„Didžiausią įtaką pelningumui turėjo labai ženkliai išaugę tarptautinio pašto vežimo kaštai. Pašto siuntos gabenamos tradiciškai oro transportu, o 2020 metai buvo oro transporto visų logistikos grandinių trūkimo metai“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė Asta Sungailienė.

Anot jos, įtakos rezultatams turėjo ir nenumatytos sąnaudos – apsaugos priemonėms skirta per 1,1 mln. eurų.

Pasak A. Sungailienės, praradimus iš dalies kompensavo kurjerių ir paštomatų paslaugos, itin išaugus elektroninės prekybos apimtims. Lietuvos pašto veiklos apimtys čia per metus padvigubėjo, o laiškų toliau mažėjo.

„Finansinėse paslaugose turėjome neigiamą pajamų poveikį, tai susiję su tuo, kad karantino metu ši veikla buvo ribojama, o ir vėliau tam tikrų paslaugų poreikis buvo sumažėjęs“, – sakė A. Sungailienė.

Lietuvos pašto grynasis pelnas pernai sumažėjo 69,2 proc. iki 1,6 mln. eurų, bendros veiklos pajamos pasiekė 112 mln. eurų ir buvo 10,8 proc. didesnės nei 2019 metais. Vien pardavimo pajamos siekė 101 mln. eurų – 8 proc. daugiau.

„Šis rekordas buvo pasiektas netgi ir įvertinus tam tikrus iššūkius, kalbant apie universaliųjų pašto paslaugų tolesnį traukimąsi ir ne tik laiškų dalyje, bet ir didele apimtimi į Lietuvą siunčiamų daiktų dalyje“, – sakė Lietuvos pašto vadovė.

A. Sungailienė teigė, kad pajamų augimą šiemet pristabdys nuo liepos 1 dienos Europos Sąjungoje naikinama PVM lengvata siuntoms iš trečiųjų šalių.

„Mūsų prognozė, kad importo srautas, į Lietuvą atkeliaujantis srautas bent trumpuoju laikotarpiu turėtų susitraukti, todėl labai esminio augimo neplanuojame. Augimą planuojame iš vidaus srauto, paštomatų-kurjerinio srauto“, – sakė ji.

Lietuvos pašto investicijos pernai siekė 17,9 mln. eurų ir buvo rekordinės. Didžioji jų dalis skirta išmanaus skirstymo centrui, be to, investuota į paštomatų plėtrą, pašto skyrių rekonstravimą, naujus siuntų centrus, savitarnos portalą ir kitas IT sistemas.