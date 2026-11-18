Tokie atlaisvinimai leistų verslui vadinamuosius snusus Lietuvoje gaminti tik eksportui.
Seimo Ekonomikos ir inovacijų komitetas bendru sutarimu trečiadienį pritarė tokioms Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisoms, kurias inicijuoja komiteto narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija taip pat neprieštaravo tokiems pokyčiams.
„Neketiname prieštarauti šiai iniciatyvai“, – komitete teigė viceministras Darius Zailskas.
Anksčiau B. Vėsaitė BNS yra sakiusi, kad pataisos parengtos įmonės „Global Snus“ prašymu. Bendrovė gamina nikotino pagalvėles, kurios vadinamos baltuoju snusu – tai nedideli, balti maišeliai su nikotinu, dedami po lūpa. Lietuvoje jomis prekiauti nelegalu.
Jeigu pataisas Seimas priimtų, tokius rūkalus būtų galima gaminti, bet nepardavinėti vidaus rinkoje.
Dabar Lietuvoje draudžiama ir gaminti, ir parduoti žaislus, maisto produktus ir kitas prekes, kurių dizainas imituoja tabako gaminius ar jų vienetinius pakelius ar įrenginius, skirtus šiems gaminiams vartoti.
Šio draudimo, galiojančio ilgiau nei dešimtmetį, tikslas – apsaugoti vaikus ir paauglius nuo rūkymo įpročių formavimo ir su tuo susijusio pavojaus sveikatai.