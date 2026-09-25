Lietuva paprašė išmokėti 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų

Anot Finansų ministerijos, įvertinusi Lietuvos pasiektus plano rodiklius Lietuvai gruodžio pabaigoje Europos Komisija (EK) turėtų išmokėti 992,8 mln. eurų, nes Lietuva dalį lėšų jau yra gavusi avansu.
Tokiu būdu iš viso per penkerius metus į Lietuvos ekonomiką bus įlieta beveik 4 mlrd. RRF lėšų.
Įvardijo, už ką atsiskaito Lietuva
Anot finansų ministro, galutiniu mokėjimo prašymu Lietuva atsiskaito EK už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse.
„Reikia pabrėžti, kad tarp visų įgyvendintų reformų ir investicijų yra daug tokių, kurios tiesiogiai susiję tarpusavyje ir tai yra didelis privalumas, suteikiantis maksimalią naudą – pavyzdžiui, ILTE konsolidavimas buvo reformų veiksmas, o jos kapitalo didinimas – investicinis“, – pranešime sako ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tarp svarbiausių plano dalių – įgyvendinti mokestiniai pakeitimai, socialinių išmokų peržiūra ir didinimas, plėtros banko ILTE konsolidavimas ir kapitalo padidinimas, pakeitimai dėl lengvesnės atsinaujinančios energijos išteklių plėtros ir tiesioginės investicijos į juos.
Taip pat – „Inovacijų agentūros“ sukūrimas ir investicijos į startuolius, investicijos, nukreiptos į platesnį duomenų atvėrimą visuomenei, skaitmeninimą, Tūkstantmečio mokyklų projekta, mokymosi visą gyvenimą platforma Kursuok.lt
Iki šiol Lietuva EK iš viso yra pateikusi šešis mokėjimo prašymus ir gavusi beveik 2,85 mlrd. lėšų – iš jų 1,73 mlrd. eurų subsidijos ir 1,12 mlrd. eurų paskolos.