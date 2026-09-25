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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuva paprašė išmokėti 1,1 mlrd. eurų RRF lėšų

2026-09-25 18:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-25 18:03
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Lietuva pateikė paskutinį – septintąjį – europinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) mokėjimo prašymą iš viso 1,1 mlrd. eurų sumai.  

Pinigai (nuotr. Dainiaus Labučio / ELTA)

Lietuva pateikė paskutinį – septintąjį – europinio Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano (RRF) mokėjimo prašymą iš viso 1,1 mlrd. eurų sumai.  

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Anot Finansų ministerijos, įvertinusi Lietuvos pasiektus plano rodiklius Lietuvai gruodžio pabaigoje Europos Komisija (EK) turėtų išmokėti 992,8 mln. eurų, nes Lietuva dalį lėšų jau yra gavusi avansu. 

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Tokiu būdu iš viso per penkerius metus į Lietuvos ekonomiką bus įlieta beveik 4 mlrd. RRF lėšų.

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Įvardijo, už ką atsiskaito Lietuva

Anot finansų ministro, galutiniu mokėjimo prašymu Lietuva atsiskaito EK už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse.

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„Reikia pabrėžti, kad tarp visų įgyvendintų reformų ir investicijų yra daug tokių, kurios tiesiogiai susiję tarpusavyje ir tai yra didelis privalumas, suteikiantis maksimalią naudą – pavyzdžiui, ILTE konsolidavimas buvo reformų veiksmas, o jos kapitalo didinimas – investicinis“, – pranešime sako ministras Taurimas Valys. Pasak jo, tarp svarbiausių plano dalių – įgyvendinti mokestiniai pakeitimai, socialinių išmokų peržiūra ir didinimas, plėtros banko ILTE konsolidavimas ir kapitalo padidinimas, pakeitimai dėl lengvesnės atsinaujinančios energijos išteklių plėtros ir tiesioginės investicijos į juos. 

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Taip pat – „Inovacijų agentūros“ sukūrimas ir investicijos į startuolius, investicijos, nukreiptos į platesnį duomenų atvėrimą visuomenei, skaitmeninimą, Tūkstantmečio mokyklų projekta, mokymosi visą gyvenimą platforma Kursuok.lt

Iki šiol Lietuva EK iš viso yra pateikusi šešis mokėjimo prašymus ir gavusi beveik 2,85 mlrd. lėšų – iš jų 1,73 mlrd. eurų subsidijos ir 1,12 mlrd. eurų paskolos.

indeliai.lt

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